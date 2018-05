Sociálne dávky pre Slovákov v Rakúsku prejdú zmenami, Pellegrini si od Kurza vypýtal informácie

VIEDEŇ/BRATISLAVA 7. mája (WebNoviny.sk) - Slovenský premiér Peter Pellegrini si na pondelkovom pracovnom stretnutí vo Viedni vyžiadal od kancelára Rakúskej spolkovej republiky Sebastiana Kurza podrobné informácie k téme sociálnych dávok pre občanov Slovenskej republiky pracujúcich v Rakúsku.

Pellegrini rakúskeho kancelára pozval tiež na návštevu do Bratislavy, Kurz prisľúbil, že hlavné mesto Slovenskej republiky navštívi v dohľadnom čase. Na pondelkovom spoločnom brífingu po pracovnom stretnutí Pellegrini tiež uviedol, že Rakúsko je pre Slovensko strategickým partnerom a stále sú možnosti, ako spolupracovať intenzívnejšie vo viacerých oblastiach, či postupovať spoločne pri celoeurópskych témach.

Blíži sa predsedníctvo Rakúska v Európskej únii

"O tom, ako budú pre Slovákov pracujúcich na území Rakúska obmedzené sociálne dávky sme si vyžiadali od rakúskych partnerov podklady, pretože hovorí sa o mnohých variantoch, a preto si to chceme detailnejšie pozrieť. V rámci blížiaceho sa predsedníctva Rakúska v Rade Európskej únie, ktoré prevezmú 1. júla tohto roka, chceme byť jednoznačne nápomocní. Držím palce našim susedom, aby počas svojho predsedníctva dokázali uzavrieť tému viacročného finančného rámca, teda rozpočtu Európskej únie na roky 2021 až 2027. Ak sa hovorí o tom, že niektoré štáty dostanú menej finančných zdrojov na ďalšie roky, myslím si, že by formou kompenzácie mohla byť otvorená otázka ich následného využitia. Pred Rakúskom stojí veľká výzva, bude to zrejme ťažká debata, ale ja verím, že ju naši susedia zvládnu," uviedol Pellegrini.





Slovensko a Rakúsko chcú byť konštruktívni aj v otázke migrácie v rámci EÚ a ochrane vonkajších hraníc. Podľa Pellegriniho je nutné nielen prispieť istým druhom solidarity či pomoci, ale aj aplikovať reálne opatrenia.

Krajiny sa rozchádzajú v niektorých témach

"Ja si myslím, že ak každý štát priloží svojím spôsobom ruku k dielu, môže z toho byť niečo dobré a prospešné pre všetkých. Očakávam, že o týchto otázkach je potrebné debatovať a prijať skutočné opatrenia, ktoré budú zavedené do praxe," doplnil Pellegrini.





Ako uviedol rakúsky kancelár, na niektoré témy majú krajiny rozdielny názor, napríklad v otázkach jadrovej energetiky. Podľa Kurza sú vzťahy Slovenska a Rakúska jedinečné pre vzdialenosť Bratislavy a Viedne, aj preto je namieste rozšírenie spolupráce vo viacerých oblastiach.





Pellegrini tiež Kurza uistil, že politická situácia na Slovensku je stabilná a chce krajinu doviesť úspešne až k riadnym parlamentným voľbám v roku 2020. Rakúsky kancelár na záver poprial Pellegrinimu v jeho funkcii premiéra veľa šťastia.

