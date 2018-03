So zavraždeným novinárom Jánom Kuciakom sa prišlo rozlúčiť vyše tisíc ľudí

ŠTIAVNIK 3. marca (WebNoviny.sk) – So zavraždeným novinárom Jánom Kuciakom sa do rodného Štiavnika pri Bytči prišlo rozlúčiť viac ako tisíc ľudí. Okrem rodiny a známych, aj desiatky kolegov novinárov a v smútočnom zhromaždení sa objavili aj opoziční regionálni politici. Na situáciu v Štiavniku i susediacich dedinách dohliadalo niekoľko policajných hliadok.

Je potrebné rešpektovať novinárov

Rozlúčka s Jánom Kuciakom začala krátko po 15-tej hodine v miestnom Kostole sv. Františka z Assisi. Stovky ľudí dokonca museli zostať stáť pred kostolom. Pohrebnú svätú omšu celebroval predseda Konferencie biskupov Slovenska Stanislav Zvolenský.

V kázni hovoril aj o zneužití verejnej moci a hľadaní pravdy. Zdôraznil tiež, že je potrebné rešpektovať novinárov a ich prácu napriek všetkým názorovým rozdielom. Po omši sa smútočné zhromaždenie presunulo na cintorín a poslednýkrát sa rozlúčilo s Jánom Kuciakom.

Podpora z celého sveta

Pohrebu sa zúčastnil aj šéfredaktor Aktuality.sk Peter Bárdy. „Spamätávame sa z toho. Snažíme sa nejako znovu nakopnúť, aby sme pokračovali v robote,“ povedal.



Redakcia Aktuality.sk, pre ktorú Ján Kuciak pracoval, dostáva podporné rekcie z celého sveta, aj ďalekého z Honkongu či Dubaja. „Veľmi nám to pomáha, je to pre nás naozaj veľká vzpruha. Chceme všetkým novinárom, ktorí chcú o tom prípade informovať, úprimne poďakovať, lebo je to pre nás dôležité, aby sa vec vyšetrila a aby bol vinník dopadnutý,“ povedal Bárdy.

Zopakoval tiež, že redakcia Aktuality.sk v tomto prípade zahodila konkurenčný boj stranou. „A pre všetkých novinárov, ktorí majú záujem, otvárame naše zdroje, ktoré máme v súvislosti s kauzami, na ktorých Ján robil. Už sa nám prihlásili médiá zo Švajčiarska, Nemecka, Poľska aj zo Spojených štátov. A aj z talianskej strany cítime veľkú podporu. Tá výzva platí stále. Janove témy sa musia dokončiť,“ dodal Peter Bárdy.

Novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú zavraždil doteraz neznámy páchateľ minulý týždeň v ich dome v obci Veľká Mača. Kuciak sa ako novinár portálu aktuality.sk venoval odhaľovaniu korupcie, nezákonných postupov štátnych orgánov, ale najmä prepojeniu politiky na kruhy organizovaného zločinu. Jeho posledný článok, na ktorom pred smrťou pracoval, hovoril o osobných kontaktoch talianskych podnikateľov prepojených na taliansku mafiu s ľuďmi z blízkeho okolia premiéra Slovenskej republiky Roberta Fica.





Zdroj: WebNoviny.sk