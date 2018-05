SNS sa ostro pustila do Ondrejcsáka, označila ho za priateľa lobistov a žiada Most-Híd o jeho výmenu

BRATISLAVA 12. mája (WebNoviny.sk) - Slovenská národná strana (SNS) vyzýva stranu Most-Híd, aby vymenila štátneho tajomníka na rezorte obrany Róberta Ondrejcsáka.

Priateľ lobistov sponzorovaných Saab-om

Ako ďalej píše vo vyhlásení podpredseda SNS Anton Hrnko, strana zároveň vyzýva Ondrejcsáka, aby zverejnil priame aj nepriame príjmy za prednášky a publikačnú činnosť od zbrojárskych lobistov. Vyhlásenie agentúre SITA poskytla riaditeľka kancelárie predsedu SNS Andreja Danka Zuzana Škopcová.



„V posledných mesiacoch sa na SNS zniesla doslova kanonáda obvinení, ktoré spochybňujú nielen jej nominantov, ale úprimnú snahu strany riešiť problémy Slovenskej republiky, ktoré sa tu nakopili za predchádzajúcich vlád. Zase niekomu vadí, že SNS rastie, ale zvykli sme si. Keď to počúvame z opozičných radov, určite sa nám to nepáči, ale chápeme to, najmä keď opozícia si dala za cieľ deštruovať pozitívnu prácu vládnej koalície, lebo iné ponúknuť nevie. Keď to však robia niektorí príslušníci a nominanti koalície, je to na pováženie, či vôbec majú záujem na pokračovaní spoločnej vlády a neuprednostňujú svoje ego na úkor koalície. Keď pri odvolávaní poslankyne Krištúfkovej prepojenej s mafiou niektorí poslanci vládnej koalície hlasovali ináč, ako vyplynulo z vecnej stránky záležitosti a dohôd, rešpektoval som to. Avšak vrcholom je, keď sa štátny tajomník za Most - Híd na rezorte obrany R. Ondrejcsák oprie do SNS z neprijateľných pozícií. Priateľ lobistov sponzorovaných Saab-om nemá právo útočiť do SNS. Ondrejcsák, vzdelaním filozof, sa pasuje do úlohy odborníka na armádu. Svoju odbornosť ukázal, keď sme zažili škandál s Vojenskou políciou, ktorá ho sprevádzala až do jeho domu v maďarskej Rajke. Nech Kern preráta a skontroluje aj jeho majetok. Tento dom v Rajke si však za oficiálny príjem môže ťažko dovoliť,“ píše ďalej vo vyhlásení Hrnko.

Arogancia presiahla hranicu únosnosti

Podľa podpredsedu SNS je pravdou, že Ondrejcsák nemá elementárne znalosti, čo ukázal za vlády Ivety Radičovej.

„Je známe, ako pôsobil a zastával na ministerstve post v časoch ministrovania Galka. Mlčal, keď Galko predal samopaly za 10 eur, keď nakúpili sanitky za 300-tisíc eur, dnes rozdáva rozumy. Vtedy nevedel, čo robiť s Galkom na rezorte obrany. SNS preto vyzýva svojho koaličného partnera na výmenu štátneho tajomníka. Arogancia štátneho tajomníka presiahla hranicu únosnosti. Presne on je človekom, ktorý informácie rád komunikuje so zbrojárskymi firmami, preto ich nemá. Ak by to malo pokračovať v tomto duchu, bude lepšie, ak sa vrátime z kratšej cesty,“ uzatvára vyhlásenie Antona Hrnku.

Agentúra SITA požiadala o stanovisko aj štátneho tajomníka rezortu obrany Róberta Ondrejcsáka.

