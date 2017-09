SNS nezaujímajú návrhy Sme rodina, tvrdí hovorkyňa. Analytik Baránek kritizuje postoj strany

BRATISLAVA 23. septembra (WebNoviny.sk) - Slovenská národná strana sa nezaoberá návrhmi opozičných strán. Tak znela oficiálna reakcia hovorkyne SNS Zuzany Škopcovej na otázku agentúry SITA, ktorá žiadala stanovisko k návrhu novely zákona z dielne Sme rodina.





Opozičné hnutie Borisa Kollára v predloženej novele, ktorou sa bude plénum Národnej rady SR zaoberať na októbrovej schôdzi parlamentu, navrhuje znížiť hranicu veku zodpovednosti za spáchanie priestupku na 14 rokov a zmierniť súčasný stav osobitnej priestupkovej imunity aj voči určitej neprispôsobivej časti obyvateľstva, ktorá má v súčasnosti širokú možnosť vyhnúť sa sankciám za spáchané priestupky.

Koalíciu nechce vedieť, čo predkladá opozícia

Na opätovnú žiadosť o reakciu SNS Škopcová však stanovisko zmenila. "Slovenskú národnú stranu nezaujímajú návrhy strany Sme rodina," odpísala na našu otázku, v ktorej bolo vysvetlené, že ide o návrh, ktorý bude predmetom rokovania riadnej schôdze parlamentu.

Poslanec NR SR a jeden z predkladateľov spomínaného návrhu Peter Pčolinský pre agentúru SITA uviedol, že vyjadrenie SNS "len potvrdzuje fakt, ze koaličné strany nezaujíma, čo sa predkladá, ale kto to predkladá". "My sa pri hlasovaniach riadime tým, čo je obsahom navrhovaného zákona," povedal. "Je to groteskné až smiešne, keď mnohokrát zo zúfalstva kopírujú opozičné návrhy," dodal.





Parlament nie je záujmový klub

Podľa analytika Jána Baránka ak ich nezaujímajú návrhy zákonov, ktoré má prerokovať parlament, potom nemajú čo robiť v parlamente.

"Parlament nie je záujmový klub, kde si členovia preberajú len veci, ktoré ich zaujímajú od ľudí, ktorí ich zaujímajú. Parlament je najvýraznejším prejavom zastupiteľskej demokracie. Takže nemôže predstaviteľ jednej politickej strany povedať, že ho nezaujímajú návrhy zákonov inej politickej strany. Lebo tá sa tam nedostala svojvoľne, ale na základe volieb a napĺňa podstatu zastupiteľskej demokracie," podotkol Baránek s tým, že hovorkyňa strany dala najavo, že si nectia princíp zastupiteľskej demokracie.

