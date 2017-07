SNS by si mala pozametať pred vlastným prahom, tvrdí Dostál

BRATISLAVA 11. júla (WebNoviny.sk) - Občianska konzervatívna strana (OKS) varuje pred pokusmi vládnej koalície účelovo zasahovať do ústavného práva združovať sa v politických stranách. „Slovenská národná strana (SNS), ktorá je iniciátorkou týchto pokusov, navyše nemá ani morálne právo meniť zákon o politických stranách a určovať iným politickým subjektom, koľko majú mať členov a aké majú mať stranícke štruktúry. SNS je podľa svojich stanov stranou vodcovského typu a jej vedenie nerešpektuje ani vlastné stranícke štruktúry a ich kompetencie vyplývajúce zo stanov," píše sa v stanovisku OKS, pod ktorým je podpísaný predseda strany Ondrej Dostál.

Dostál poukazuje na to, že Predsedníctvo SNS pred týždňom schválilo kandidátov na štyroch predsedov samosprávnych krajov. "Schvaľovanie kandidátov na predsedov VÚC je pritom podľa Stanov SNS jednoznačne v pôsobnosti krajských rád. Pôsobnosť Predsedníctva SNS je vymedzená a na voľby do samosprávnych krajov sa nevzťahuje," uvádza Dostál a poukazuje na medializované informácie o tom, že Predsedníctvo SNS schválilo iného kandidáta na predsedu Prešovského samosprávneho kraja ako prešovská Krajská rada SNS, hoci na to predsedníctvo nemá podľa Stanov SNS právo.

Moc sústredená do rúk vodcu

Poslanec NR SR Ondrej Dostál dodáva, že SNS je podľa svojich stanov stranou vodcovského typu. "Členom predsedníctva strany sa nemôže stať nikto, koho nenavrhne alebo nemenuje predseda strany. O kandidačnej listine do parlamentných volieb nerozhoduje žiadny kolektívny stranícky orgán, ale len predseda strany. Takto nevyzerajú stanovy demokratickej politickej strany, ale strany, v ktorej je moc sústredená do rúk vodcu. Ani to však vedeniu strany na čele s Andrejom Dankom nestačí a osobuje si právo rozhodovať o veciach, ktoré stanovy strany jednoznačne zverujú krajským straníckym štruktúram," píše Dostál v stanovisku.

Je presvedčený o tom, že "účelové zásahy do pravidiel fungovania politických strán motivované snahou vládnej koalície skomplikovať pôsobenie opozičných strán by boli nesprávne a nedemokratické samy o sebe". Strana vodcovského typu nerešpektujúca vlastné stranícke štruktúry nemá morálne právo o tom čo i len uvažovať.

SNS si má pozametať pred vlastným prahom

"SNS by si mala radšej pozametať pred vlastným prahom, rešpektovať vlastné stanovy a zmeniť ich tak, aby zodpovedali demokratickým štandardom," uzatvára Dostál.

Slovenská národná strana (SNS) v reakcii upozorňuje, že má svoje vnútorné stanovy a postupy. „Členskú základňu tvorí viac ako 7 000 členov. Je úplne prirodzené, že vznikla vnútrostranícka diskusia. Čo človek, to názor. Aj o tom je politika. Nevidíme dôvod ako politická strana verejne riešiť a preberať interné postupy a stanovy strany, ani odôvodňovať rozhodnutia orgánov SNS na verejnosti. Nerobí to žiadna štandardná strana,“ uvádza sa v dnešnej reakcii SNS, ktorú agentúre SITA poskytlo tlačové oddelenie SNS.

Národniari dodávajú, že ak „ktorýkoľvek člen cíti porušenie práv, vie, ako má postupovať v súlade so stanovami“ a že ak ich na to vyzve ministerstvo vnútra, tak poskytnú všetky relevantné informácie. „Porušenie stanov však nemohlo nastať, ide len o nespokojnosť pár jednotlivcov,“ dodáva sa v reakcii SNS, ktorá sa k téme viac nebude verejne vyjadrovať.

