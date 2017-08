SMK a Most-Híd nevyužili možnosť začať spoluprácu po rokoch súperenia, tvrdí Solymos

BRATISLAVA 6. augusta (WebNoviny.sk) – SMK by bola pre Most-Híd podľa podpredsedu Mostu Lászlóa Solymosa zaujímavý partner, a to najmä v regionálnych voľbách v južných krajoch, preto ho mrzí, že SMK odmieta spoluprácu. Ako povedal Solymos dnes pre agentúru SITA, Strana maďarskej komunity (SMK) chcela spoluprácu v okresoch, kde to sama potrebovala, inde však spojenectvo s Mostom odmietala.

Možnosť začať spoluprácu

V regionálnych voľbách však nie je možné uzatvárať koalície len pre jeden volebný obvod, ale je nutné sa na nich dohodnúť v celom kraji. „Mrzí ma to, lebo sme nevyužili veľkú možnosť začať spoluprácu po rokoch súperenia,“ uviedol Solymos.



Most by sa mal podľa Solymosa s SMK zbližovať. „Mohli sme na to využiť regionálne voľby. Znovu však pôjdeme proti sebe a budeme na seba útočiť. To bude mať dopad do budúcnosti,“ konštatoval. Podľa neho niektorí jednotlivci v SMK nevedia prekročiť svoje osobné záujmy pre vyšší cieľ a na tom to stroskotáva.

K dohode nedošlo

SMK to však vidí inak. Podľa SMK je za nedohodou neschopnosť dohodnúť sa, pocit nadradenosti strany Most-Híd, keďže je súčasťou vládnej koalície. „Medzi Stranou maďarskej komunity a Mostom-Híd prebiehali rokovania na celoštátnej aj regionálnej úrovni, výlučne o prípadnej spolupráci v rámci župných volieb. Stretnutia sa vôbec nezaoberali miestnymi voľbami alebo voľbami do Európskeho parlamentu," uviedla ešte v júli tlačová tajomníčka SMK Helena Fialová v tlačovej správe.



Okrem rokovaní na najvyššej straníckej úrovni sa uskutočnili aj rokovania v regiónoch, pretože to bolo súčasťou dohody oboch strán. „Bohužiaľ, pre prístup vyplývajúci z pocitu nadradenosti z dôvodu vládnej pozície nedošlo k dohode, pretože Most-Híd popri svojej politike v rámci parlamentu zanedbal regionálnu úroveň, a preto nedokázal predstaviť vhodných kandidátov," konštatovala v stanovisku SMK.





