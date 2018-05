Smer-SD vedie pred SaS už o viac ako sedem percent, do parlamentu by išlo osem strán

BRATISLAVA 2. mája (WebNoviny.sk) - Ak by sa parlamentné voľby konali koncom apríla, zvíťazil by Smer-SD so ziskom 20,5 percenta hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry FOCUS., ktorý robila v dňoch 24. až 30. apríla formou osobného dopytovania.

V prvej trojke Smer-SD, SaS a SNS

Výberovú vzorku tvorilo 1005 respondentov, pričom vzorka bola reprezentatívna voči populácii SR z hľadiska veku, pohlavia, vzdelania, národnosti, veľkostných kategórií sídiel a krajského členenia.



Respondenti v rámci prieskumu odpovedali na otázku: "Teraz si, prosím, predstavte, že by sa parlamentné voľby konali tento víkend a kandidovali by nasledujúce politické strany a hnutia. Ktorej strane alebo hnutiu by ste dali svoj hlas?"

Na druhom mieste by sa umiestnila strana Sloboda a Solidarita (SaS) so ziskom 13,2 percenta odovzdaných hlasov. Nasledovali by Slovenská národná strana (10,1 %), Kotleba - Ľudová strana naše Slovensko (9,3 %), Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti - NOVA (9,1 %), Sme rodina - Boris Kollár (9,1 %) a Kresťanskodemokratické hnutie (6,8 %). Do parlamentu by sa dostala aj strana Most-Híd so ziskom 5,8 percenta hlasov.

Spolu a Progresívne Slovensko posilnili

Naopak, pred bránami zákonodarného zboru by ostali Progresívne Slovensko (3,6 %), Strana maďarskej komunity - MKP (3,3 %), SPOLU - občianska demokracia (2,8 %) a Komunistická strana Slovenska (1,7 %).

Viac ako jedno percento by získala ešte strana ŠANCA (1,2 %) a strana SZS (1 %). Podľa prieskumu by svoje hlasy odovzdalo 71,5 percenta opýtaných. Naopak, 16,5 percenta respondentov by k volebným urnám nešlo a 12,5 percenta opýtaných nevedelo, koho voliť.

Na základe výsledkov prieskumu by rozloženie kresiel v parlamente vyzeralo nasledovne: Smer-SD by získal 37 mandátov, SaS 24, SNS 18, Kotleba - ĽSNS 17, OĽaNO-NOVA 16, Sme rodina - Boris Kollár 16, KDH 12 a Most-Híd 10.

Strana apríl 2018 (%) apríl mandáty marec 2018 (%) Smer-SD 20,5 37 20,2 SaS 13,2 24 14 SNS 10,1 18 10 Kotleba - ĽSNS 9,3 17 10,1 OĽaNO-NOVA 9,1 16 10,4 Sme rodina - Boris Kollár 9,1 16 10,4 KDH 6,8 12 7,0 Most-Híd 5,8 10 5,6 Progresívne Slovensko 3,6 - 1,4 SMK - MKP 3,3 - 4,1 SPOLU - občianska demokracia 2,8 - 1,1 KSS 1,7 - 1,5 ŠANCA 1,2 - 0,4 SZS 1,0 - 0,8

