Smer-SD podporí Luntera v župných voľbách. Aj v prípade, že Kotleba nebude kandidovať

BANSKÁ BYSTRICA 24. augusta (WebNoviny.sk) – Na základe jednomyseľného rozhodnutia krajskej rady strany SMER-SD strana podporí v jesenných voľbách za predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Jána Luntera.

Oznámil to vo štvrtok na mimoriadnom brífingu v krajskej centrále strany SMER-SD v Banskej Bystrici podpredseda vlády SR a podpredseda strany SMER-SD Peter Pellegrini. Podľa jeho slov rozhovory o podpore Luntera viedla strana už dlhšie a vo štvrtok sa krátko pred mítingom definitívne dohodli. „Pán Lunter našu podporu víta a váži si ju,“ uviedol Pellegrini.

Lunter podporu prijal

"Na krajskej rade sme sa jednomyseľne dohodli na podpore pána Luntera a odporučíme našim voličom, aby ho vo voľbách podporili. Ďalej sme rozhodli o tom, že na poslancov BBSK pôjdeme do volieb samostatne. Na regionálnej úrovni nevytvoríme žiadne koalície. Naším cieľom je získať v zastupiteľstve Banskobystrického kraja väčšinu," uviedla predsedníčka krajskej organizácie strany SMER - sociálna demokracia v Banskobystrickom kraji Jana Laššáková.

"Som veľmi rada, že Ján Lunter našu podporu prijal a verím, že spravíme všetko preto, aby tieto voľby boli úspešné a aby z nášho kraja tá hnedá nálepka, ktorú máme, navždy zmizla," dodala Laššáková.



Pellegrini odmieta, že by táto podpora súvisela s nejakým politickým kšeftom. "Nediskutovali sme, ani nemienime diskutovať o prípadnom delení nejakých postov, alebo vyhradzovaní si práva o niečom rozhodovať," dodal. Podľa podpredsedu strany SMER-SD mala strana ambíciu postaviť vlastného kandidáta na funkciu predsedu BBSK a aj sa to od nej očakávalo.

Strana uprednostnila vyšší záujem

Jej postoj vyčkať a vyhodnotiť situáciu bol často označovaný za alibistický, alebo že nejakým spôsobom dáva od volieb v Banskobystrickom kraji roky preč.

„Bola to z našej strany premyslená stratégia, lebo voľby v BBSK sa v tomto prípade nesmú zvrhnúť na štandardný boj politických strán. Voľby župana v Banskobystrickom kraji musia byť súbojom medzi dobrom a zlom, súbojom medzi hodnotami a tradíciami proti tým, ktorí po hodnotách a tradíciách šliapu,“ uviedol Pellegrini.

Ako ďalej dodal, vo vnútri strany našli zhodu a uprednostnili vyšší záujem a nemienia postaviť do volieb svojho kandidáta. „Rozhodli sme sa podporiť toho, kto bude mať najväčšie šance poraziť terajšieho župana. Na to, aby sme sa rozhodli, nestačili len preferencie, ale museli sme sa pozrieť na program, aj na hodnoty a na životný príbeh daného kandidáta,“ spresnil podpredseda strany.





Pellegrini vyslal ostatným kandidátom výzvu

Podporu podnikateľovi z Banskej Bystrice deklaruje strana SMER-SD aj v prípade, že sa Marian Kotleba nebude uchádzať o post župana. Lunter podľa Pellegriniho potvrdil svoje predošlé tvrdenie, že ak nebude v septembri patriť k lídrom volieb, tak je ochotný vzdať sa kandidatúry.

„Ak by sa pán Lunter vzdal, tak SMER-SD určite podporí lídra, ktorý vyzve Kotlebu na súboj,“ uviedol k možnej situácii Pellegrini.



Pellegrini vyzval ostatných kandidátov, aby zvážili, či chcú svojou kandidatúrou trieštiť sily, alebo sa zachovajú štátnicky, tak ako si to želá a potrebuje to tento kraj.

„A možno tak, ako sme sa v tomto kraji vedeli zjednotiť pred 73 rokmi, tak to spravíme aj dnes 72 dní pred voľbami. Naša strana prijala rozhodnutie dnes, lebo je ešte čas na podania kandidátok do 5. septembra. Dávame tým každému šancu porozmýšľať, či sa mu vôbec oplatí do boja ísť, alebo spravia takéto štátnické rozhodnutia a svojich prípadných kandidatúr sa v prospech Jána Luntera vzdajú," uviedol na záver podpredseda strany SMER-SD.

Obyvatelia si nenechajú diktovať koho voliť

K oznámení o podpore Jána Luntera stranou Smer-SD sa vyjadril aj ďalší kandidát na predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja Stanislav Mičev. Je si vedomý, že strana Smer-SD je v kraji najsilnejšia, no je presvedčený o tom, že obyvatelia si nenechajú od nikoho diktovať, koho majú voliť.

"Rozhodnutie Smeru-SD považujem za predčasné, pretože svoje rozhodnutie kandidovať náš najväčší súper ešte ani nezverejnil. Mojím cieľom bolo od začiatku docieliť, aby už Marian Kotleba nebol opätovne županom. Preto som pripravil memorandum, podľa ktorého sa v druhej polovici septembra vzdajú preferenčne slabší kandidáti v prospech najsilnejšieho kandidáta. Pán Lunter toto memorandum aj napriek niekoľkým výzvam stále nepodpísal a vyhlásil, že sa spoľahne na prieskum, ktorý si sám objedná. Po verejne deklarovanej podpore zo strany Smer-SD a po tom, ako pán Lunter túto podporu prijal, budem zo štvorice Kotleba, Lunter, Klus a Mičev jediným nezávislým kandidátom bez podpory politických strán." Píše sa to vo vyhlásení Mičeva, ktorý agentúre SITA poslala koordinátorka jeho kampane Jana Orlická.





Jedenásť kandidátov pre Banskobystrický kraj

Nových županov bude Slovensko voliť prvú novembrovú sobotu. Obyvatelia Banskobystrického kraja si budú vyberať už z jedenástich kandidátov, ktorí svoj zámer uchádzať sa o funkciu predsedu samosprávneho kraja doteraz oznámili.

Okrem podpredsedu Strany rómskych koalícií Vojtecha Kökénya kandiduje aj krajský predseda Strany zelených Slovenska Marek Mališ, bývalý primátor Banskej Bystrice Ivan Saktor, generálny riaditeľ Múzea SNP Stanislav Mičev, podnikateľ Ján Lunter, poslanec NR SR za stranu Sloboda a Solidarita a poslanec Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici Martin Klus, poslanec banskobystrického mestského parlamentu Igor Kašper, predseda Strany moderného Slovenska Milan Urbáni, prednosta Mestského úradu v Brezne Martin Juhaniak, starosta obce Mýtna Pavel Greksa a primátor Rimavskej Soboty Jozef Šimko.

Vyjadrenie terajšieho predsedu BBSK Mariana Kotlebu, či bude kandidovať opäť, sa očakáva v priebehu budúceho týždňa.





