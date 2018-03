Smer-SD nebude visieť na šnúrkach Kotlebových trenírok, tvrdí Pellegrini a Mostu-Híd dajú ponuku

BRATISLAVA 10. marca (WebNoviny.sk) – Strana Smer-SD sa v žiadnom prípade nebude v parlamente opierať o podporu poslancov Ľudovej strany Naše Slovensko. V diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to v sobotu vyhlásil podpredseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD).

Jeho strana sa podľa neho pokúsi udržať stabilitu vlády a koaličnému partnerovi Most-Híd, ktorý požaduje odchod ministra vnútra Roberta Kaliňáka z funkcie, dá takú ponuku, ktorá túto stabilitu zaručí.

„Ak sa to nepodarí, nebudeme visieť na šnúrkach Kotlebových trenírok. Je to nepredstaviteľné,“ vyhlásil Pellegrini. Zároveň dodal, že stabilita vlády je prioritou a jednotlivci v takomto prípade musia „ísť bokom“.





Pellegrini ocenil pokojný a slušný priebeh piatkových zhromaždení. „Nie je to nič príjemné sledovať takú atmosféru, napriek tomu nebránime slobode slova, lebo za to by som sa hanbil,“ vyhlásil.

Na záver zdôraznil, že vláda aj polícia urobí všetko preto, aby chytila páchateľov vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky. Remišová uzavrela, že vyšetrenie vraždy je aj v záujme opozície, „ľudia ale hovoria, že na to treba zmenu“.

Aké bude počasie na jar 2018 a kedy sa začne výraznejšie otepľovať?

Pozrite si náš nový Magazín !

V najväčšej podvodnej jaskyni na svete bolo objavené neuveriteľné množstvo mayských artefaktov

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.