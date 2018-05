Smer-SD chce strop veku odchodu do penzie pre mužov na 65 rokov, viacdetné matky budú zvýhodnené

BRATISLAVA 16. mája (WebNoviny.sk) - Strana Smer-SD navrhuje zaviesť strop na vek odchodu do dôchodku pre mužov a bezdetné ženy na 65 rokov, pre ženy, ktoré vychovali jedno dieťa, na 64 rokov a pre ženy, ktoré vychovali dve a viac detí, na 63 rokov.

Na tlačovej besede po stretnutí s predstaviteľmi Odborového zväzu KOVO to uviedol predseda strany Smer-SD Robert Fico.





Návrh ústavného zákona o zastropovaní veku odchodu do dôchodku chcú poslanci NR SR za Smer-SD predložiť do parlamentu na konci budúceho týždňa tak, aby sa zákonodárny zbor návrhom zaoberal už na júnovej schôdzi parlamentu.

"Budeme mať k dispozícii celé leto na ďalšiu diskusiu," povedal. Keďže pôjde o návrh ústavného zákona, na jeho schválenie bude podľa Fica potrebné hľadať kompromis aj s opozičnými stranami.

Zakotvenie prvého, druhého aj tretieho piliera

Súčasťou legislatívneho návrhu má byť aj zakotvenie existencie prvého, druhého a tretieho dôchodkového piliera. Tieto ustanovenia Fico nazval "ponukou pre opozíciu". "Podľa mňa je to silná záruka, ak sa objaví v Ústave Slovenskej republiky zmienka, že máme v podstate tri piliere dôchodkového zabezpečenia," povedal.

Podľa Fica by to znamenalo, že ak by mal niekto v budúcnosti ambíciu dotknúť sa existencie druhého a tretieho piliera, narazí na Ústavu SR. Návrh strana Smer-SD v utorok predložila koaličným partnerom.





Keďže podľa Fica nie je v koalícii na zastropovanie veku odchodu do dôchodku rovnaký názor, nemá zmysel, aby návrh na zavedenie stropu na penzijný vek do parlamentu predkladala vláda. Narážal na to, že s týmto krokom má problém strana Most-Híd.





Návrh ústavného zákona preto do parlamentu predložia poslanci NR SR za stranu Smer-SD. "Zastropovanie veku bude významná sociálna istota," tvrdí Fico. Variant, ktorý predložia poslanci za Smer-SD, považuje Fico za najracionálnejší.

Automatické zvyšovanie veku odchodu do dôchodku

Vláda Roberta Fica v roku 2013 zaviedla od roku 2017 automatické zvyšovanie veku odchodu do dôchodku podľa strednej dĺžky dožitia. V tomto roku tak idú ľudia do dôchodku v 62 rokoch a 139 dňoch. Podľa Fica by muži mohli dôchodkový strop na úrovni 65 rokov dosiahnuť v rokoch 2035 až 2037, pričom hranica 63 rokov pre ženy s vychovanými dvomi a viac deťmi by mohla platiť od roku 2025.





Podľa platného mechanizmu zvyšovania penzijného veku by pritom ľudia, ktorí sa narodili, alebo ešte narodia v tomto roku, podľa Fica odišli na penziu až v takmer 71 rokoch. Ak by sa podľa Fica zaviedol strop na dôchodkový vek na úrovni 65 rokov, do roku 2075 by to Slovensko stálo okolo 80 miliárd eur.





Odborový zväz KOVO predložil vo februári tohto roka do parlamentu petíciu za skorší odchod do dôchodku. Pod petíciu sa od októbra minulého roka podpísalo vyše 126 tisíc občanov. Petíciou odborári požadujú stanoviť maximálny vek pre odchod do dôchodku na 64 rokov a vytvoriť zákonné možnosti pre skorší odchod do starobného dôchodku bez krátenia sumy dôchodku.

Pozrite si náš nový Magazín !

Pravda o sušičoch rúk. Tieto prístroje rozhodne nie sú hygienické!

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.