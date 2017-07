Smer-SD by mal v parlamente 41 poslancov, SaS 25 a SNS 17

BRATISLAVA 27. júla (WebNoviny.sk) – Ak by sa parlamentné voľby konali teraz, do parlamentu by sa dostalo osem strán. Najviac hlasov by získala vládna strana Smer-SD, ktorú by volilo 25,8 percenta opýtaných.

Vyplýva to z prieskumu volebných preferencií agentúry AKO, ktorý uskutočnila v dňoch 14. až 18. júla formou telefonického dopytovania. Výberovú vzorku tvorilo 1000 respondentov, ktorí odpovedali na otázku: „Pred nedávnom sa konali voľby do NR SR (parlamentu). Keby boli voľby teraz, ktorú stranu alebo hnutie by ste volili?“



Na druhom mieste by skončila strana Sloboda a Solidarita (SaS) so ziskom 16 percent hlasov. Nasleduje Slovenská národná strana (SNS) s 10,4 percenta a tesne za ňou Kotleba - Ľudové hnutie Naše Slovensko (ĽSNS), ktorej by dalo hlas 10,3 percenta respondentov.

Na piatom mieste by skončilo hnutie OĽaNO - NOVA so ziskom 9,2 percenta, na šiestom strana Sme rodina - Boris Kollár, ktorú by volilo 8,6 percenta ľudí. V parlamente by skončila aj strana Most - Híd so 7,6 percenta hlasov a Kresťanskodemokratické hnutie (KDH), ktoré by dostalo 6,8 percenta. Mimo parlamentu zostáva SMK so ziskom 3,1 percenta voličských hlasov a Sieť s 1,7 percenta.

Čo sa týka parlamentných kresiel, Smer-SD by ich získal 41, SaS 25 a SNS 17. Strana Kotleba – ĽSNS by mala 16 poslancov, OĽaNO – NOVA a Sme rodina po 14 poslancov, Most – Híd by získal 12 a KDH 11 kresiel. Voliť by nešlo 11,5 percenta opýtaných, 16,4 percenta nevedelo, koho by volilo a ďalších 1,2 percenta respondentov odmietlo prezradiť svoju voľbu.

Strana Preferencie Mandáty Smer - SD 25,8 41 SaS 16 25 SNS 10,4 17 Kotleba-ĽSNS 10,3 16 OĽaNO-NOVA 9,2 14 Sme rodina - Boris Kolár 8,6 14 Most-Híd 7,6 12 KDH 6,8 11 SMK 3,1 Sieť 1,7

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.