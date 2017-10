Smer predstavil sociálny balík za 250 miliónov eur, podľa Fica napĺňa sen Mikuláša Dzurindu

NITRA 21. októbra (WebNoviny.sk) - Strana Smer-SD predstavila v sobotu v Nitre na programovej konferencii balík sociálnych opatrení v sume 250 miliónov eur.

Ako vo svojom prejave na konferencii Smeru-SD v Nitre uviedol predseda strany Robert Fico, strana chce dosiahnuť 500-eurovú minimálnu mzdu v roku 2019, zaviesť štedrejšie odmeňovanie za prácu v noci, stanoviť príplatky za prácu v sobotu a nedeľu, či zaviesť príplatky na podporu mobility za prácou.

Súčasťou sociálneho balíka vlády je podľa Fica aj návrh Slovenskej národnej strany na postupné oslobodenie trinástych a štrnástych platov od daní a odvodov, ako aj požiadavka strany Most-Híd, aby boli príjmy penzistov z dohôd do sumy 200 eur mesačne oslobodené od odvodov. Návrh strany Most-Híd už vo štvrtok schválil parlament.

Pravica nemá pravdu

Ako uviedol Fico, vláda minimálnu mzdu na Slovensku na rok 2018 zvýšila o 45 eur na 480 eur. "Bez akýchkoľvek zaváhaní chcem povedať, že 500 eur dosiahneme v roku 2019. To by museli padať motyky a traktory, to by sa muselo stať niečo neviem čo, ale my vieme, že na tento rast minimálnej mzdy táto krajina a tento výkon ekonomiky toto prostredie absolútne má," povedal. Od roku 2006 podľa predsedu Smeru minimálne hrubé zárobky na Slovensku stúpli o 90 %.





"My vlastne napĺňame sen Mikuláša Dzurindu, ktorý hovoril o dvojnásobných platoch," upozornil. Vláda totiž podľa neho v nasledujúcich rokoch v porovnaní s rokom 2006 zdvojnásobí minimálnu mzdu. Pravica podľa Fica nemá pravdu, keď tvrdí, že rast minimálnej mzdy zapríčiňuje rast nezamestnanosti. "U nás pomerne rýchlo rastie minimálna mzda a rovnako rýchlo nám klesá aj nezamestnanosť," zdôraznil. Podľa neho je priestor na to výraznejší rast miezd vo výrobnej sfére. Predseda Smeru tiež avizuje, že vláda bude v roku 2018 riešiť aj zvýšenie miezd vo verejnej správe. "Musíme pripraviť reálny plán rastu miezd vo verejnej správe," dodal.

Vyššie príplatky za prácu v noci

Vláda podľa Fica okrem toho zvýši príplatky za prácu v noci, cez štátne sviatky a počas sobôt a nedieľ. "Slovensko je krajina, kde 240 tisíc ľudí pracuje v noci," uviedol. Odmietol, že by tieto opatrenia spôsobili rast nezamestnanosti a poškodili podnikateľskú sféru. "Toto je ľavicové, to je naše, nenechajme si to zobrať," povedal predseda Smeru. Súčasťou balíčka je tiež zvýšenie podpory pri dochádzaní a presťahovaní sa za prácou. Fico tiež avizoval zvýšenie podpory domácom opatrovateľstve. Príspevok na opatrovanie pre rodinných príslušníkov by sa mal podľa neho zvýšiť až na úroveň čistej minimálnej mzdy na Slovensku. "Toto opatrenie považujem za jedno z najľavicovejších," tvrdí.





Smer chce podľa Fica otvoriť debatu aj o precíznejšom zakotvení niektorých sociálnych práv do Ústavy SR. V ústave sú podľa neho veľmi dobre upravené občianske a politické práva a ich vymožiteľnosť, ale pri sociálnych právach ide len o deklarácie a odkazy na iné zákony. "Tak sa poďme baviť o tom, či napríklad by nemohla vzniknúť celospoločenská a celopolitická dohoda, že by sme zakotvili do ústavy inštitút minimálnej mzdy," uviedol Fico. Podľa neho by sa tým zabránilo tomu, aby niekedy pravicová vláda "nezačala špekulovať o inštitúte minimálnej mzdy". Takýto návrh chce strana podľa neho predložiť v krátkom čase.

Zavedenie stropu veku odchodu do dôchodku

Strana je tiež podľa Fica pripravená baviť sa o ústavnom regulovaní trojpilierového dôchodkového systému. "Dohodnime sa na parametroch a nebránim sa tomu, že by vznikol ústavný zákon, ktorý by to definitívne zakotvil, pretože vždy sa okolo toho špekuluje," zdôraznil. Upozornil na to, že zavedenie druhého penzijného piliera len tesne prešlo v roku 2004 v parlamente, a to za zásadného nesúhlasu odborov a vtedajšej opozície. "A potom sa čudujú, že máme tendenciu vstupovať do takýchto rozhodnutí, ak nemajú širokú politickú dohodu," uviedol Fico.

Predseda strany Smer-SD vo svojom prejave tiež otvoril otázku zavedenia stropu pri veku odchodu do dôchodku. Ide o požiadavku odborového zväzu Kovo, ktoré s týmto zámerom začalo aj s petičnou akciou. Podľa Fica ide o ťažkú a náročnú tému. Upozornil na to, že jeho vláda v roku 2012 zaviedla s účinnosťou od roku 2017 automatické predlžovanie veku odchodu do dôchodku podľa vývoja priemerného veku dožitia ľudí na Slovensku. "Musíme si odpovedať, koľko chceme nechať niektoré kategórie ľudí sa trápiť v robote," spýtal sa Fico. Ako príklad uviedol ženu za šijacím strojom, či hutníka alebo vodiča autobusu. "Je to legitímna téma. Ak by sme povedali, že je tu nejaká rozumná hranica, ktorá zabezpečí aj udržateľnosť dôchodkového systému ako takého, som pripravený ísť do rozhovorov s opozíciou o ústavnoprávnej úprave zastropovania veku pri odchode do dôchodku," dodal predseda Smeru.

