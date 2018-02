Sme vo vojne, vyhlásil Erdogan po zostrelení tureckého vrtuľníka na severe Sýrie

ISTANBUL 10. februára (WebNoviny.sk) - Na severe Sýrie v sobotu zostrelili turecký vojenský vrtuľník, oznámil turecký prezident. Recep Tayyip Erdogan síce nemenoval kurdské Ľudové obranné jednotky (YPG), no vyjadril sa, že tí, čo za to nesú zodpovednosť, za to zaplatia. "Sme vo vojne, budeme mať straty, no budeme ich aj spôsobovať," vyjadril sa Erdogan v Istanbule.

Helikoptéra spadla okolo 13:00 tureckého času (11:00 stredoeurópskeho času). Zahynuli pri tom dvaja vojaci, informovala turecká armáda. Hovorca kurdských milícií Mustafa Bálí uviedol, že stroj zostrelili na severozápade okresu Afrín.





Turecko spustilo vojenskú ofenzívu na severe Sýrie 20. januára. Cieľom je vyhnať z Afrínu sýrske kurdské milície, ktoré vláda v Ankare obviňuje z napojenia na kurdských separatistov vo vlastnej krajine. Od začiatku operácie zahynulo už 21 tureckých vojakov.

