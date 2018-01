Sme smutní, ale netreba to brať smrteľne vážne, okomentovala Vlhová svoje vypadnutie vo Flachau

FLACHAU 10. januára (WebNoviny.sk) - Do tohto Flachau sa už radšej nevracajme, povzdychol si Boris Vlha a jeho spýtavý pohľad hovoril za všetko. Prvé kolo slalomu v čarokrásnom rakúskom lyžiarskom rezorte bolo rovnako ako aj pred rokom konečnou pre jeho sestru Petru, ktorá mala tradične pódiové ambície.

Nestabilný ťažký sneh

Po solídnom začiatku a veľmi dobrom prvom medzičase však neobišla jednu z bránok správnym spôsobom a nasledoval tzv. špicar a koniec nádejí. Svoje urobil aj nestabilný ťažký sneh po takmer celodennom daždi, ktorý predchádzal večerným pretekom.

"Stáva sa mi to málokedy čo i len na tréningu, ale taký je život. Sme z toho smutní, ale zasa netreba to brať smrteľne vážne. Na druhej strane mrzí ma to kvôli ľuďom, ktorí za mnou chodia na preteky a povzbudzujú ma," vravela Vlhová pre slovenské médiá v cieli 1. kola, do ktorého došla už len uvoľnene mimo trate.





Rozdiel v mimike tváre bol oproti predchádzajúcim pretekom v Kranjskej Gore zjavný. Vlhová oveľa ťažšie znášala štvrté miesto v Slovinsku s výkonom v 1. kole, ktorý nebol hodný jej úrovne. Na jej tvári sa vtedy objavili aj slzy. Teraz vo Flachau pôsobila napohľad oveľa vyrovnanejšie, hoci za svoj výkon si žiadne body do hodnotenia SP nepripíše.

"Bola som v Kranjskej Gore nešťastná, lebo viem ako lyžujem a aké mám limity. Vtedy som to nedala zo seba, to štvrté miesto rozhodne nebol môj limit. Teraz vo Flachau som vypadla a to sa sa stáva," vysvetlila Vlhová.

V Lenzerheide pôjde slalom aj obrovský slalom

Úvod slalomovej sezóny 2017/2018 mala mladá Liptáčka skvostný. Tešila z víťazstva v Levi a potom pridala aj dve druhé miesta v Killingtone a paralelnom slalome v Courcheveli. Po Vianociach to však Petre Vlhovej nešlo podľa predstáv.

Dve štvrté (Záhreb, Kranjska Gora) a dve piate miesta (Lienz a Oslo) a k tomu ako klinec nedokončené preteky vo Flachau. Teraz bude nasledovať vo Svetovom pohári dlhšia pauza v technických disciplínach a 22-ročná Slovenka ju využije na dobitie bateriek. „V predchádzajúcich dňoch som fungovala nonstop, moje telo už je unavené, preto potrebujem oddych. Lyžovanie teraz na pár dní pôjde bokom, ale budem mať kondičné tréningy, takže celkom nevypnem,“ uviedla Vlhová.

Do vrtkavého kolotoča Svetového pohára opäť nasadne 23. januára, keď bude v talianskom Kronplatzi na programe obrovský slalom. V dňoch 27. a 28. januára vo švajčiarskom Lenzerheide ambiciózna Liptáčka absolvuje obrovský slalom a slalom, o deň skôr bude alpská kombinácia zrejme bez nej. „Kronplatz pôjdem a čo bude v Lenzerheide, sme zatiaľ v tíme bližšie nerozoberali,“ uzavrela Petra Vlhová.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.