Sme sklamaní, tvrdí Zidane. Real Madrid nevyužil šancu skresať manko na Barcelonu

BILBAO 3. decembra (WebNoviny.sk) - Futbalisti Realu Madrid v sobotu nevyužili príležitosť priblížiť sa k svojmu večnému rivalovi FC Barcelona na čele tabuľky La Ligy, keď len remizovali v Bilbau s miestnym Athleticom 0:0.

Zastavila ich žrď

Zverenci trénera Zindedina Zidana síce mali územnú prevahu, nedokázali ju však pretaviť na góly. Najväčšie šance mali hostia na skórovanie v 8. a 72. min, ale strely Karima Benzemu, resp. Cristiana Ronalda zastavila žrď. Od 86. min hrali navyše bez kapitána Sergia Ramosa, ktorý musel po druhej žltej karte odísť predčasne do šatne.

Keďže Barcelona doma uhrala so Celtou Vigo v základnej zostave so slovenským reprezentantom Stanislavom Lobotkom nerozhodný výsledok 2:2, odstup Realu zostal osembodový. "Biely balet" sa v tabuľke nachádza stále na štvrtom mieste, pred ním sú ešte jeho mestský rival Atlético a prekvapenie sezóny Valencia.

Chýbala presnosť

"Odchádzam odtiaľto veľmi sklamaný, pretože po takomto dobrom výkone sme si zaslúžili viac. Vieme, že sme mali šancu dotiahnuť sa na čelo tabuľky, lopta však nechcela skončiť v sieti. Teraz už nezmeníme nič, musíme sa udržať v momentálnom nastavení a ísť ďalej. Som si istý, že dostaneme ďalšie príležitosti na zredukovanie náskoku tímov pred nami," povedal tréner Realu Zinedine Zidane.

Hráči Realu v tejto fáze sezóny neoplývajú v domácej súťaži ideálnou formou, z vedúcej pätice majú najhoršiu bilanciu z posledných piatich zápasov (2-2-1). "Vytvorili sme si niekoľko šancí, ale chýbala nám väčšia presnosť. Možno to nám zráža nohy v aktuálnom ročníku. Zaslúžili sme si vyhrať, hrali sme veľmi dobre a Bilbao sme mali na lopate až do Ramosovho vylúčenia. Musíme ďalej pracovať, do konca sezóny zostáva ešte dostatok zápasov, aby sme skresali manko na vedúce mužstvá," dodal ofenzívny stredopoliar Isco. Real Madrid najbližšie narazí na FC Sevilla, obidva kluby majú na konte 28 bodov, ale ten andalúzsky má o niečo horšie skóre.

