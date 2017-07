Sme rodina vylučuje akékoľvek koalície vo voľbách do VÚC, v Trnavskom kraji podporí Viskupiča

Piaty september je termín podávania kandidátky na poslancov a krajských predsedov do novembrových volieb do VÚC.

BRATISLAVA 17. júla (WebNoviny.sk) - Parlamentné opozičné hnutie Sme rodina - Boris Kollár pred voľbami do vyšších územných celkov (VÚC) nerokuje o možnej koalícii so žiadnymi štandardnými politickými stranami.



Uvádza sa to v reakcii hnutia, ktorú žiadala agentúra SITA k predvolebnej situácii. Hnutie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) Borisa Kollára sa podľa odpovede, ktorú agentúre SITA zaslali z tlačového oddelenia hnutia, sa o postupe do volieb do VÚC rozhodne do piateho septembra.

Kandidátom na župana je i Boris Kollár

To je termín podávania kandidátky na poslancov a predsedov samosprávnych krajov do novembrových volieb. „Určite máme záujem získať poslancov vo VÚC a naďalej platí, že horúcimi kandidátmi na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja je Boris Kollár a na predsedu Prešovského samosprávneho kraja je poslanec národnej rady Peter Pčolinský," píše sa v stanovisku s tým, že definitívne rozhodnutie padne začiatkom septembra.

Banskobystrický kraj zostáva otázny

„Hnutie Sme rodina vylučuje akékoľvek koalície do VÚC a nerokuje so žiadnymi štandardnými stranami o spoločnom postupe vrátane ĽSNS," uzatvárajú.

Koncom mája Kollár povedal, že hoci pôjdu ako hnutie vo všetkých regiónoch sami za seba, v Trnavskom samosprávnom kraji podporia poslanca NR SR Jozefa Viskupiča, ktorý kandiduje na spoločnej kandidátke OĽaNO-NOVA, SaS a KDH. Zatiaľ jasné nie je, ako bude hnutie postupovať v prípade Banskobystrického kraja.





