Sme protiruskí, lebo Rusko proti nám vedie vojnu, vyhlásila americká veľvyslankyňa pri OSN

NEW YORK 19. októbra (WebNoviny.sk) - Rusko proti Spojeným štátom vedie vojnu, a preto sa nemôže čudovať, že Američania sú protiruskí. Vo štvrtok to na konferencii o medzinárodnej politike v New Yorku vyhlásila americká veľvyslankyňa pri OSN Nikki Haley.

"Rusi - požehnaj im Pánboh - sa pýtajú: ´Prečo sú Američania protiruskí? A prečo sme zaviedli sankcie?´ Nuž, je to jednoduché - nemiešajte sa do našich volieb, a my nebudeme protiruskí," povedala Haley. "Keď si nejaká krajina zmyslí a začne zasahovať do volieb v inej krajine, tak to je vojna," dodala americká veľvyslankyňa.





Rusko podľa informácií tajných služieb USA zasahovalo do kampane pred americkými prezidentskými voľbami, pretože si prialo víťazstvo súčasného prezidenta Donalda Trumpa. Kremeľ tieto informácie odmieta, Trump na ne reaguje väčšinou vyhýbavo, napríklad s protiargumentom, že aj iné krajiny zasahujú do volieb.

Podobné skúsenosti so zasahovaním do volieb majú v posledných rokoch aj iné krajiny, napríklad Holandsko či Francúzsko. Vo Francúzsku Moskva napríklad podporovala nacionalistickú političku Marine Le Penovú, čo neskorší víťaz volieb Emmanuel Macron otvorene vytkol ruskému prezidentovi Vladimirovi Purtinovi hneď na prvom stretnutí.

