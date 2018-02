Slovenský tenista Lacko cez Donského do osemfinále v Sofii, zahrá si možno proti Kovalíkovi

SOFIA 5. februára (WebNoviny.sk) - Slovenský tenista Lukáš Lacko zvíťazil za 80 minút 6:4, 6:4 nad Rusom Jevgenijom Donským nasadeným ako ôsmym v pondelňajšom zápase 1. kola hlavnej súťaže dvojhry na turnaji ATP World Tour 250 Diema Xtra Sofia Open v bulharskej Sofii (dotácia 561 345 eur, tvrdý povrch Proflex v hale). Premenil dva zo šiestich brejkbalov, sám nečelil ani jednej hrozbe straty podania.

Revanšoval sa za prehru na Taiwane

V bilancii proti 27-ročnému Moskovčanovi Donskému (71.) zvýšil Lacko na 4:1, revanšoval sa za nezdar 2:6, 4:6 zo štvrťfinále októbrového challengeru na "harde" pod holým nebom v Kaohsiungu na Taiwane. Rivalita sa začala už v sezóne 2009.

Tridsaťročný piešťanský rodák Lacko, momentálne 96. v singlovom renkingu, bude v osemfinálovom 2. kole čeliť úspešnému z duelu Raduho Albota z Moldavska a kvalifikanta Jozefa Kovalíka, takže do úvahy prichádza derby a štvrťfinálová istota pre SR. Súperom ďalšieho kvalifikanta Martina Kližana bude domáci držiteľ voľnej karty Alexander Donski, až 1529. v hierarchii, ďalej by Slovákovi vyšiel švajčiarsky trojnásobný grandslamový šampión Stan Wawrinka nasadený ako prvý.

Garancia dvadsať bodov

S Filipom Havajom v rámci zázemia v bratislavskej Love 4 Tennis Academy Erika Csarnakovicsa spolupracujúci Lacko už má v Arene Armeec v bulharskej metropole garanciu 20 bodov do hodnotenia a prémie 8565 eur brutto.

Bývalý 44. hráč počítačového poradia Lacko aj na svojom treťom tohtoročnom turnaji postúpil do 2. kola. V januári najprv ako kvalifikant na podujatí so štatútom ATP World Tour 250 v novozélandskom Aucklande zdolal Gréka Stefanosa Tsitsipasa a nestačil na Holanďana Robina Haaseho a na melbournských grandslamových Australian Open mu po prekvapivom vyradení kanadského finalistu Wimbledonu 2016 Milosa Raonica nezostali sily nadviazať na to proti Argentínčanovi Nicolásovi Kickerovi.

DVOJHRA- ATP WORLD TOUR 250 - SOFIA

Lukáš Lacko (SR) – Jevgenij Donskoj (Rus.-8) 6:4, 6:4 za 80 minút

