Slovenský paralympijský tím sa už zabýval v paralympijskej dedine, o cenné kovy zabojuje 15 športovcov

Do dejiska ZPH odcestovali Slováci v piatok, po takmer jedenásťhodinovom lete pristáli na letisku v Soule. Nasledoval trojhodinový presun autobusmi do paralympijskej dediny. Prvé dojmy uchvátili stojaceho zjazdára Martina Franceho. „Všetko vyzerá zatiaľ v pohode. Prvé dva dni sme mali také zoznamovacie s novým prostredím, teraz nás už čakajú aj tréningy na snehu. Na to som sa tešil, lebo rád objavujem nové veci,“ hovorí France. V pondelok plány zjazdárov zmaril čerstvý sneh a silný vietor, nemohli teda trénovať priamo na svahu.