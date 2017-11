Slovenskú olympijskú výpravu bude v Pjongčangu zdobiť čičmiansky vzor, no v sériovej kolekcii

BRATISLAVA 20. novembra (WebNoviny.sk) - Aj na blížiacich sa XXIII. zimných olympijských hrách v juhokórejskom Pjongčangu (9. - 25. februára) budú oblečenie slovenskej výpravy zdobiť čičmianské vzory.

Slovenský olympijský výbor (SOV) to oznámil v pondelok na podujatí Olympic Fashion v Bratislave. Na rukaviciach, svetroch, šáloch i čiapkach sú znázornené čičmianské ornamenty. Prvky obce zo severného Slovenska sú súčasťou olympijskej kolekcie už štvrtýkrát.

Súčasťou výbavy sú aj pletené výrobky

Nosným prvkom voľnočasovej kolekcie je nástupová súprava, zložená zo zimnej vetrovky a otepľovačiek, v ktorých sa slovenská výprava predstaví na otváracom i záverečnom ceremoniáli ZOH 2018.





Kolekciu dotvárajú stredné vrstvy páperových vetroviek a čiernych búnd z neoprénu s imitáciami kože. Klasickými doplnkami sú tepláková súprava, tenšie zimné nohavice, trio funkčných rolákov, termobielizeň, tričko s krátkymi rukávmi, čiapka, rukavice a zimné topánky.

Súčasťou kolekcie sú i pletené výrobky. Ich farebným základom je melírová sivá a práve na nich je zakomponovaný čičmanský vzor v čiernej alebo červenej farbe. Už tradičnou zaujímavou zložkou odevu slovenskej výpravy sú ponožky a podkolienky. V rámci kolekcie sú pre športovcov i batohy.

Pánska kolekcia je v rozpore s národnými farbami

"Trochu ma mrzí, že náš partner Dare 2b nám nebol schopný dodať kolekciu šitú na mieru. Určite by si to olympijské hry zaslúžili. Žiaľ, museli sme si vybrať z predajnej kolekcie, preto oblečenie vyzerá tak, ako vyzerá a nie je tam národných farieb až tak veľa. Museli sme si vybrať z toho, čo bolo k dispozícii. Predajná kolekcia neobsahovala národné farby. Bola to otázka financií," povedal zástupca vedúceho výpravy Boris Demeter.





"Doplnky máme od iných výrobcov, takže sme tam udržali čičmanský vzor. V tomto trende chcem pokračovať aj naďalej. Vzhľadom na strih búnd nebolo možné umiestniť nápis Slovakia nikde viditeľne dozadu, ani dopredu a preto sme ho museli umiestniť na rukáv. Ženská kolekcia je pekná biela, viditeľná a spĺňa požiadavky. Horšie je to u pánov, kde je vetrovka čierna a otepľovačky sú sivé a je to v rozpore s našimi národnými farbami," zhodnotil Demeter.

Vlastný návrh by bol neadekvátne drahý

"Mne osobne sa kolekcia páči, ale nie je to o mne. Dôležité je, aby sa páčila fanúšikom a samotným športovcom. Ohlasy z môjho okolia boli pozitívne. Myslím si, že je moderná, ale zahŕňa i tradičné prvky. Pletené doplnky zdôrazňujú tradíciu slovenských výprav. Dúfam, že pozitívna odozva sa prenesie i do výkonov športovcov," uviedol prezident Slovenského olympijského výboru (SOV) Anton Siekel a dodal:

"Nemyslím si, že olympijské oblečenie je o tom, aby sme stále používali bielu, modrú a červenú. Myslím si, že ten národný symbol, ktorý majú športovci na hrudi ich bude dostatočne zaväzovať, aby podali najlepšie výkony, aké sú možné. Mohli by sme si dovoliť vyrobiť vlastnú kolekciu, ale bolo by to neadekvátne drahé. Myslím si, že sa nám podarilo vybrať naozaj vyváženú a peknú kolekciu."

Slovenskí športovci aktuálne majú istú účasť v šiestich odvetviach, celkovo by výpravu spod Tatier mohlo na ZOH 2018 tvoriť viac než 50 športovcov. Vedúcim výpravy je športový riaditeľ SOV Roman Buček. Ambasádormi pre ZOH sú hokejistka Zuzana Tomčíková a biatlonista Pavol Hurajt.

