Slovensku hrozí medzinárodný škandál, Kaliňák sa údajne stretol s vietnamskými únoscami

BRATISLAVA 28. apríla (WebNoviny.sk) - Nemecký denník uverejnil informácie, ktoré môžu pre Slovensko znamenať medzinárodný škandál. Ako ďalej informuje spravodajský portál Aktuality.sk v zverejnenom článku Nemci sa pýtajú, či Slovensko pomáhalo vietnamskej tajnej službe pri únose, nemecký denník Frankfurter Allgemeine Zeitung priniesol mediálnu bombu, ktorá sa týka aj Slovenska.

Konkrétne ide o únos vietnamského funkcionára Trinh Xuan Thanha, ktorý bol unesený z Nemecka do Vietnamu. S podozrivými vietnamskými únoscami sa na Slovensku stretol aj minister vnútra Robert Kaliňák. Nemci sa pýtajú, či Slováci pomáhali Vietnamcom v záverečnej fáze únosu, keď bolo treba prepraviť uneseného z Európy do Vietnamu.

Kauza poškodila vzťahy Nemecka a Vietnamu

Aktuality ďalej pripomínajú, že Trinh Xuan Thanh bol predsedom predstavenstva a predsedom štátnej stavebnej spoločnosti. Dvakrát ho odsúdili za doživotie pre korupciu. Uniesli ho 23. júna 2017 a politickí analytici sa domnievajú, že za únosom bol výsledok boja o moc v Komunistickej strane Vietnamu. Za hlavného podozrivého a vodcu únosu sa považuje generál Hung. Trinh utiekol cez Laos a Thajsko do Turecka. V auguste 2016 prišiel do Nemecka s diplomatickým pasom, kde žiadal o azyl. Vietnamská polícia to však nedovolila. Niekoľkokrát vyzvala nemecké úrady, aby ho vydali. Podľa tvrdenia nemeckého prokurátora ho napokon z Berlína uniesla vietnamská tajná služba.





Táto kauza značne poškodila vzťahy medzi Nemeckom a Vietnamom. Nemecká vláda je totiž presvedčená, že bývalý generálny riaditeľ štátnej stavebnej spoločnosti PetroVietnam Construction (PVC), dcérskej firmy ropného a plynárenského gigantu PetroVietnam, bol v júli 2017 odvedený z Berlína proti svojej vôli. Podľa jeho nemeckej obhajkyne sa Thanh stal obeťou politických machinácií. Vietnamská strana tvrdí, že do vlasti sa vrátil dobrovoľne.

Auto podozrivých pred vládnym hotelom

V článku Aktuality.sk informujú, že 26. júla 2017, tri dni po únose Trinh Xuan Thanha, odcestovalo niekoľko podozrivých prenajatým autom z Prahy. Podľa údajov GPS stálo auto zaparkované pri bratislavskom hoteli Bôrik. Hotel podlieha správe slovenskej vlády. A práve v deň, keď tam podozriví parkovali, sa na Bôriku konalo pracovné stretnutie vysokopostavených vietnamských a slovenských politikov. Na stretnutí sa zúčastnil aj vietnamský minister verejnej bezpečnosti To Lam, ako aj generál Hung, hlavný podozrivý a údajný vodca únosu, píše Eurorespekt, uvádzajú Aktuality.sk.





Zo slovenskej strany sa na stretnutí zúčastnili vtedajší minister vnútra Robert Kaliňák a podpredseda vlády. Vyšetrovatelia považujú za pravdepodobné, že unesený Trinh sa v tomto čase nachádzal ešte stále v Európe. Aktuality.sk sa následne sa v článku pýtajú - Prečo sa teda konalo toto stretnutie, na ktorom sa zúčastnilo hneď viacero vietnamských podozrivých? Rokovali Vietnam a Slovensko o tom, ako dostať Trinha z Európy? A Slovensko pritom - podľa okolností - možno dokonca aj pomáhalo? V správach slovenských médií sa v čase stretnutia písalo, že stretnutie malo slúžiť prehĺbeniu spolupráce v oblasti verejnej bezpečnosti. V tomto zmysle sa vyjadril aj minister Kaliňák. Pár dní po potom sa Trinh Xuan Thanh objavil vo vietnamskej televízii, dodáva sa v článku.

Pozrite si náš nový Magazín !

Pravda o sušičoch rúk. Tieto prístroje rozhodne nie sú hygienické!

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.