Slovensko získalo ďalšie miesta na olympiáde v Pjongčangu, Stromková ponúknutú šancu nevyužije

BRATISLAVA 25. januára (WebNoviny.sk) - Slovenská reprezentantka v akrobatickom lyžovaní Zuzana Stromková sa nepredstaví na ZOH 2018 v kórejskom Pjongčangu. Rozhodla sa neobsadiť pridelenú miestenku od Medzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS).

"Môj zdravotný stav mi to nedovoľuje. Po nedávnej operácii by som potrebovala ešte trochu viac rozhýbať operované rameno, pretože stále to nedokážem dostať do uhlov, do akých by som potrebovala. Bol by to veľmi veľký risk ísť na 20 či 30-metrové skoky, keď ešte nemôžem dať rameno do každej pozície. Veľmi ma mrzí, že ešte nemôžem naplno súťažiť," povedala nedávno Zuzana Stromková pre agentúru SITA.





Slovensko vo štvrtok získalo ďalšie tri miestenky na ZOH 2018. Podľa správy na webe Slovenského olympijského výboru, sú to dve miesta v zjazdovom lyžovaní a jedno v akrobatickom lyžovaní. Na ZOH sa môžu chystať zjazdári Barbara Kantorová a Matej Falat, ktorí doteraz boli v pozícii náhradníkov.

Stromkovou nevyužitú miestenku môže Slovensko obsadiť inou športovkyňou. V takom prípade by do Pjongčangu cestovalo 56 slovenských športovcov. "Dnes nám prišlo oficiálne vyjadrenie z Medzinárodnej lyžiarskej federácie o tom, že nám pridelili miestenku pre akrobatické lyžovanie, pre slopestyle a dve ďalšie miestenky pre alpské lyžovanie. Toto všetko sme dostali v tzv. procese relokácie. Teraz je na rade národný športový zväz, ktorý nám oficiálne potvrdí mená, ktoré obsadia tieto miestenky,“ objasnil pre web olympics.sk športový riaditeľ SOV Roman Buček, ktorý povedie slovenskú výpravu na ZOH 2018.

