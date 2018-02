Slovensko pošle do Iraku ďalších 24 vojakov, budú sa podieľať na výcviku inštruktorov

SEREĎ 31. januára (WebNoviny.sk) – Slovensko posiela do Iraku ďalších 24 vojakov, ktorí sa budú podieľať na výcviku inštruktorov irackých ozbrojených síl v oblasti mechanického a ručného odmínovania a v oblasti opráv vojenskej techniky sovietskej výroby.

V priestoroch Ženijného práporu v Seredi sa s nimi pred odchodom na misiu rozlúčil minister obrany Peter Gajdoš a náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR Milan Maxim.





Minister Gajdoš zdôraznil, že naši vojaci neodchádzajú do bojovej operácie, ale do výcvikovej aktivity. "Skúsenosti, ktoré naši vojaci nadobudli počas výcviku doma, môžu teraz odovzdávať príslušníkom irackých bezpečnostných síl tak, aby aj oni boli pripravení chrániť svoju krajinu vlastnými silami," povedal minister Gajdoš. Pripomenul, že každý príspevok Slovenska do medzinárodného krízového manažmentu je dôkazom toho, že Slovensko aktívne prispieva k bezpečnosti nielen v Európe, ale aj vo svete.

Náčelník generálneho štábu Milan Maxim dodal, že slovenskí vojaci už majú skúsenosti z pôsobenia v Iraku. Niektorí z tých, ktorí sa koncom minulého roku vrátili, idú do operáciu znovu. V najbližších dňoch odídu dva tímy, ženisti si so sebou berú aj odmínovaciu techniku Božena.

Profesionálni vojaci budú v rámci druhej rotácie v Iraku plniť úlohy výcvikovej nebojovej misie v súvislosti s aktivitami NATO. Pôsobenie Ozbrojených síl SR bude v rámci tzv. výcvikových aktivít NATO so súhlasom Irackej republiky a vymedzenie jeho podmienok bude zabezpečené medzinárodnými zmluvami, resp. medzinárodnými zmluvnými dokumentmi.

