Slovensko patrí k najvyspelejším, preto musí pomáhať, tvrdí Cséfalvayová

„Častokrát sme sa o ňu opierali aj my sami, či už o predsvtupovú pomoc, pri plynovej kríze a ďalších. A prichádza čas, kedy budeme túto pomoc musieť opätovať. Stále si myslím, že budeme musieť efektívne pomáhať ľuďom z vojnami postihnutých území a vieme nájsť také riešenia, aby boli prijímaní ľudia z podobného kultúrneho prostredia,“ zdôraznila Cséfalvayová. Našou príslušnosťou k jadru bude podľa nej táto téma ešte naliehavejšia a zároveň by nás od členstva v ňom nemala odrádzať, lebo sú to globálne problémy, ktorým sa nevyhne žiaden štát.