Slovensko kandiduje s Maďarskom o majstrovstvá Európy 2022 a 2024, majú po dvoch súperov

BRATISLAVA 6. novembra (WebNoviny.sk) - Zoznam uchádzačov o hádzanárske európske šampionáty na začiatku nasledujúceho desaťročia sa v porovnaní s pôvodným záujmom preriedil. Do boja o zisk usporiadateľských práv sa prihlásilo jedenásť krajín, niektoré však spojili sily s inými štátmi a uchádzajú sa o ME v dvoch rokoch. V súčasnosti je aktuálnych sedem kandidatúr.





V hre o mužské ME 2022 alebo 2024 naďalej zostalo aj Slovensko, ktoré bude kandidovať spolu s Maďarskom (v nedávnej minulosti spoločne neuspeli v snahe získať MS mužov 2019, prednosť dostalo Nemecko s Dánskom, pozn.). Tretím do partie v spoločnom projekte malo byť Česko, ktoré však v septembri zo spoločnej trojkandidatúry vycúvalo pre chýbajúce finančné garancie zo strany štátu.

Súpermi sú Dánsko so Švajčiarskom

"Rátali sme s Čechmi a ich halami. Nechceli nás však držať v šachu a listom nám oznámili svoje rozhodnutie. Je to škoda, naša kandidatúra by bola ešte silnejšia. Chceli sme urobiť šampionát v srdci Európy. Po odstúpení ČSH sme našli dobrú spoločnú reč s Maďarmi. Myslím si, že sme neočakávane vzniknutú situáciu zvládli dobre aj so všetkými potrebnými náležitosťami," povedal pre agentúru SITA generálny sekretár Slovenského zväzu hádzanej (SZH) Ivan Sabovik.

Súpermi SR a Maďarska v boji o získanie organizácie ME 2022 (uskutočnia sa 14. - 30. 1.) sú podľa najnovších informácií z Európskej hádzanárskej federácie (EHF) Dánsko so Švajčiarskom a trojkandidatúra Belgicko, Španielsko a Francúzsko. Protikandidátmi pri ME 2024 (12. - 28. 1.) sú opäť Dánsko so Švajčiarskom a samostatne Nemecko.





Do 1. novembra 2017 bolo potrebné odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa kandidatúry. Slovenský a Maďarský zväz hádzanej ich v stanovenom termíne zaslali na EHF elektronickou formu. V najbližších dňoch Sabovik so svojou maďarskou kolegyňou Gabriellou Horváthovou odovzdajú vo Viedni dokumenty ohľadom kandidatúry aj fyzicky do rúk generálneho sekretára EHF Martina Hausleitnera.

"Museli sme uviesť všetky technické špecifikácie, teda napríklad informácie o halách, rozpise zápasov, ale aj našu filozofiu, prečo práve nám by mali prideliť organizáciu. Následne sa to všetko bude posudzovať a exekutíva EHF to bude schvaľovať na svojom zasadnutí 15. decembra. Od začiatku budúceho roka budú prebiehať inšpekčné návštevy jednotlivých kandidátov. V marci bude EHF potvrdzovať jednotlivé kandidatúry, o organizátoroch sa rozhodne na kongrese EHF v škótskom Glasgowe 18./19. júna 2018," pokračoval generálny sekretár SZH.

Chcú pripraviť podmanivé majstrovstvá

Maďarsko a Slovensko sľubujú podmanivé majstrovstvá: "Chceme zaujať a spojiť ľudí prostredníctvom ich vášne pre hádzanú. Naším cieľom je poskytnúť širokú škálu podujatí na vzrušujúcich miestach s veľkou príležitosťou na spoločné oslavy. Hádzanárske ME sú také okúzľujúce, že ich nechcete sledovať iba v televízii. Je to festival hádzanej, ktorý chcete navštíviť, aby ste ho precítili na vlastnej koži a podelili sa o živý zážitok."

Ešte v lete bolo v kategórii mužov o ME 2022 šesť potenciálnych uchádzačov a o usporiadanie ME 2024 sa pôvodne prihlásilo päť záujemcov. Ako súperi slovensko-maďarskej kandidatúry v roku 2022 ubudli spoločné projekty Ruska s Bieloruskom, Macedónska so Slovinskom a samostatná snaha Litvy.

Počet kandidátov sa zmenšil

Navyše, dánsko-švajčiarska spolupráca je ochudobnená o Nemecko. O ME mužov 2024 už nie sú Macedónsko/Slovinsko a samostatne Litva. Na týchto šampionátoch bude takisto ako premiérovo v roku 2020 štartovať už 24 národných tímov.

"Počet kandidátov sa síce zmenšil, ale určite to nebude ľahký boj. Všetci protikandidáti majú bohatú hádzanársku históriu. Sme však presvedčení, že SR s Maďarskom má jednu z najsilnejších pozícií a vieme pripraviť podujatie, aké tu ešte nebolo. Zároveň ponúknuť niečo iné ako ostatní uchádzači," dodal Ivan Sabovik.

Prehľad kandidátov na usporiadanie majstrovstiev Európy:

rok 2022

Muži (termín 14. – 30. 1. 2022):

Belgicko / Španielsko / Francúzsko

Dánsko / Švajčiarsko

Maďarsko / Slovensko

Ženy (termín 4. – 20. 11. 2022):

Slovinsko / Macedónsko / Čierna Hora

rok 2024

Muži (termín 12. – 28. 1. 2024):

Dánsko / Švajčiarsko

Maďarsko / Slovensko

Nemecko

Ženy (termín 29. 11. – 15. 12. 2024):

v súčasnosti bez uchádzača

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.