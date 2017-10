Slovensko chce vyslať do Iraku špeciálnu odmínovaciu techniku a niekoľko vojakov

BRATISLAVA 3. októbra (WebNoviny.sk) - Ozbrojené sily SR chcú ešte v tomto roku vyslať do Iraku do 25 vojakov. Ich úlohou bude výcvik, poskytovanie poradenstva a asistencia pri budovaní kapacít irackých bezpečnostných síl v rámci aktivity NATO Training Capability Building.

Ako informovala hovorkyňa ministerstva obrany Danka Capáková, vyplýva to z materiálu, ktorý ministerstvo obrany predložilo do skráteného medzirezortného pripomienkového konania. V stredu by sa návrhom mala zaoberať Bezpečnostná rada SR a vláda. Následne musí vyslanie ešte schváliť parlament.

Štyri kusy odmínovacej techniky

Slovensko plánuje do Iraku poslať aj špeciálnu odmínovaciu techniku v počte do štyroch kusov. Vyslanie je naplánované najskôr od 30. októbra v rozsahu jedného roka, ktoré však nemusí byť súvislé.





Podmienené bude výcvikovými etapami NATO Training Capability Building a úrovňou vycvičenosti inštruktorov ozbrojených síl Irackej republiky. Logistická podpora bude vyžadovať spoluprácu aj s ďalšími partnerskými krajinami.

„Naši vojaci sa budú podieľať na príprave inštruktorov ozbrojených síl Irackej republiky v oblasti odmínovania a tiež podpore v oblasti opráv vojenskej techniky sovietskej výroby,“ vysvetlil minister obrany Peter Gajdoš s tým, že mandát je v súlade s uznesením vlády z mája tohto roka.

Výcvikové aktivity NATO

Podľa májového uznesenia Slovensko môže do Iraku vyslať do 47 vojakov, konkrétne mobilný výcvikový tím na výcvik odmínovania, mobilný výcvikový tím na školenie špecialistov údržby a opráv tankov, výcvikový tím Vojenskej polície, výcvikový tím pre špeciálne operácie.

Tento príspevok sme ponúkli na májovom summite NATO. „Slovenskí vojaci sa nebudú podieľať na bojových operáciách, ani na ich plánovaní. Budú pôsobiť vo výcvikovej misii, nie v bojovej,“ pripomenul minister Gajdoš.

Pôsobenie Ozbrojených síl SR bude v rámci tzv. výcvikových aktivít NATO so súhlasom Irackej republiky a vymedzenie jeho podmienok bude zabezpečené medzinárodnými zmluvami, respektíve medzinárodnými zmluvnými dokumentmi.

