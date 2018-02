Slovensko čakajú arktické dni, v noci môže byť až mínus 25 stupňov Celzia

BRATISLAVA 23. februára (WebNoviny.sk) – Slovensko má pred sebou mrazivé dni s teplotami, ktoré budú najnižšie v rámci tejto zimy.

Ako vysvetlil Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), do veľkej časti Európy prenikne studený arktický vzduch od severovýchodu a aj na Slovensko sa dostane veľmi studená arktická vzduchová hmota, ktorá tu zotrvá niekoľko dní.

Najchladnejšie bude od nedele do stredy

Prúdenie studeného vzduchu do strednej Európy sa začne v sobotu a v našej oblasti sa udrží minimálne do 1. marca. „Výskyt arktických dní s maximálnou dennou teplotou vzduchu -10 °C a menej v poslednej dekáde februára je u nás výnimočný,“ konštatoval SHMÚ.





Už v sobotu očakávajú meteorológovia výrazné zosilnenie nočných mrazov, v dolinách a kotlinách, na miestach so zmenšenou oblačnosťou a slabým vetrom, klesne teplota v sobotu ráno ojedinele na -18 °C.





Cez deň bude teplota v rozpätí od -2 do +3 °C, výrazne chladnejšie však bude v severnej polovici Slovenska a miestami aj na východe, kde SHMÚ predpovedá -7 až -2 °C. Najchladnejšie však bude v období od nedele do stredy. V noci teplota klesne na -10 až -17 °C, v horských dolinách a kotlinách až od -17 do -25 °C, ojedinele aj menej.

Očakávajú sa aj celodenné mrazy

V spomínanom období sa očakávajú aj celodenné mrazy, na severe do -13 °C. Vďaka zväčšenej oblačnosti môže byť utorok 27. februára najchladnejším dňom.





Prichádza neobvyklé studené počasie, najstudenejšie obdobie tejto zimy





„Na niektorých staniciach, najmä na severe nášho územia, pravdepodobne zaznamenáme až štyri arktické dni za sebou. Pocit chladu bude okrem studeného vzduchu umocňovať aj vietor, ktorý bude fúkať prakticky počas celého obdobia,“ predpovedá na svojej stránke SHMÚ s tým, že pri teplote pod -10 °C a vetre 30 km/h bude pocitová teplota menej ako -20 °C.





Absolútne najnižšiu maximálnu dennú teplotu v poslednej februárovej dekáde zaznamenali na Slovensku 27. februára 1963 v Poprade, kde namerali -12,5 °C.





Nočná minimálna teplota okolo -25 °C sa na našom území v poslednej februárovej a v prvej marcovej dekáde vyskytla od roku 1951 častejšie ako arktické dni. V závere februára môže na území Slovenska v horských dolinách klesnúť teplota vzduchu výnimočne aj pod -30 °C.





