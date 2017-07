Slovensko čaká ďalšia vlna horúčav, SHMÚ vydal výstrahy pre jednotlivé regióny

BRATISLAVA 29. júla (WebNoviny.sk) – Meteorológovia varujú pred nástupom ďalšej vlny horúčav. Už v nedeľu 30. júla by si mali dať na vysoké teploty pozor obyvatelia juhozápadu krajiny.

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal pre nedeľu výstrahu prvého, najnižšieho stupňa pred vysokými teplotami pre celý Bratislavský a Trnavský kraj, väčšiu časť Nitrianskeho kraja a aj pre okresy Krupina a Veľký Krtíš v Banskobystrickom kraji. Teploty by tu mali miestami od 14:00 do 18:00 dosiahnuť 33 stupňov Celzia v tieni.



Druhý stupeň platí pre Bratislavu

SHMÚ upozorňuje, že počas pracovného týždňa bude teplota ďalej stúpať. Na pondelok 31. júla vydali meteorológovia na svojej výstrahu 2. stupňa pred horúčavami pre celý Bratislavský kraj.

Teplota až 35 °C by sa od 15:00 do 18:00 mala ojedinele vyskytovať aj v okresoch Dunajská Streda, Galanta a Trnava v Trnavskom kraji ako aj v okresoch Komárno, Nové Zámky a Šaľa v Nitrianskom kraji. V ostatných okresoch Trnavského a Nitrianskeho kraja platí na pondelok výstraha 1. stupňa, čo znamená, že miestami tu od 14:00 do 19:00 možno očakávať teplotu 33 až 34 °C.

Prvý, najnižší stupeň pred vysokými teplotami platí na pondelok pre celý zvyšok západu krajiny, s výnimkou severných okresov a tiež pre všetky južné okresy Slovenska od západu až na východ.



Pred nástupom horúčav varoval SHMÚ ešte v piatok 28. júla, kedy na svojej webstránke zverejnil správu o očakávanom príchode ďalšej vlny horúčav. V analýze zverejnenej nawebovej stránke sa medzi iným píše, že s veľkou pravdepodobnosťou prekonáme aj tohtoročné maximum teploty vzduchu namerané 20. júla v Mužli (35,9 °C).

Podľa SHMÚ v nastupujúcom týždni očakávame príchod v poradí štvrtej vlny horúčav, ktorá bude s veľkou pravdepodobnosťou najvýraznejšia v tomto roku.

Teplota presiahne hodnotu 35 stupňov

Meteorológovia očakávajú, že do stredy 2. augusta bude väčšinou jasno až polooblačno, pričom pri prechodne zväčšenej oblačnosti sa len ojedinele, a to najmä v horských oblastiach, môžu vyskytovať prehánky alebo búrky.

Maximálna denná teplota vzduchu postupne v najteplejších oblastiach Slovenska presiahne hodnotu 35 °C a s najväčšou pravdepodobnosťou to bude už v utorok 1. augusta.

Ako sa ďalej píše v analýze, „scenár vývoja počasia v druhej polovici budúceho týždňa nie je taký jednoznačný ako vývoj v jeho prvej polovici. Pravdepodobne vo štvrtok 3. augusta ovplyvní počasie v našej oblasti zvlnený studený front, ktorý bude postupovať cez strednú Európu ďalej na východ. Ten prinesie nad naše územie viac vlhkosti a zrejme aj zrážky. V nasledujúcich dňoch budúceho týždňa tak zrejme dôjde k zmierneniu horúčav“.



Podľa analýzy SHMÚ je „veľmi pravdepodobné, že zaznamenáme aj dlhšiu sériu supertropických dní (deň s maximálnou dennou teplotou vzduchu 35 °C a viac), čo sa v tomto roku ešte nestalo (doteraz sme mali v rámci jednej vlny horúčav vždy len jeden deň s maximom teploty vzduchu väčšou alebo rovnou 35 °C). V kombinácii s veľmi teplými nocami by to znamenalo ešte väčšiu záťaž na ľudský organizmus, ako tomu bolo v predošlých vlnách horúčav v tomto roku. Ochladenie by malo prísť až v závere prvej augustovej dekády“.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.