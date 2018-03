Slovensko by malo podľa Cséfalvayovej postupovať spoločne s väčšinou krajín EÚ a zakročiť voči Rusku

BRATISLAVA 26. marca (WebNoviny.sk) - Predsedníčka Zahraničného výboru NR SR Katarína Cséfalvayová (Most-Híd) si myslí, že v súvislosti s útokom jedovatou látkou v Salisbury by Slovensko malo postupovať spoločne s väčšinou krajín EÚ a zakročiť voči Rusku.

Jasný postoj Európskej únie

Ako povedala v pondelok pre agentúru SITA, Európska únia ukázala v tomto jasný postoj, keď povolala svojho veľvyslanca z Moskvy na konzultácie do Bruselu.



„Očakávam od ministerstva zahraničných vecí rovnako jednoznačné stanovisko. Aj Európska únia a jej štáty musia mať svoju červenú čiaru. Ruská federácia a jej politici musia rozumieť, že túto čiaru nesmú prekročiť," povedala Cséfalvayová.

Použitie jedovatého plynu na území EÚ je podľa Cséfalvayovej za hranicou všetkého. „Slovensko by malo prejaviť s Veľkou Britániou solidaritu a okamžité povolanie slovenského veľvyslanca z Moskvy na konzultácie do Bratislavy je to najmenej, čo by som teraz od rezortu zahraničných vecí očakávala. Pripomínam, že napríklad v susednej Českej republike či v Poľsku uvažujú o vyhostení ruských diplomatov," pokračovala Cséfalvayová.

Krajiny EÚ vyhostia ruských diplomatov

Predsedníčka výboru upozornila, že vláda predkladá do parlamentu programové vyhlásenie, v ktorom deklaruje jasnú európsku orientáciu.

„To znamená aj jednoznačnú podporu našim partnerom a spojencom. S rozhodnými vyjadreniami a postojmi by sme preto nemali váhať. Bolo by dobré, keby Ruská federácia bola partnerom EÚ, bola by som rada, keby sme rozvíjali spoluprácu. Žiaľ, sme však dlhodobo svedkami krokov Moskvy, ktoré držia vzájomné vzťahy na bode mrazu," dodala Cséfalvayová.

Dvadsať krajín Európskej únie vrátane Českej republiky by malo v pondelok vyhostiť ruských diplomatov v reakcii na otravu bývalého agenta Sergeja Skripaľa, tvrdia britské noviny The Times. Skripaľa a jeho dcéru otrávili 4. marca v juhoanglickom mestečku Salisbury nervovo paralytickou látkou novičok vyvinutou v sovietskych laboratóriách. Obaja sa nachádzajú v kritickom stave. Moskva tvrdí, že na vývoji jedu pracovalo Česko, Británia či Švédsko.

