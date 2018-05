Slovensko bude mať na MS v Dánsku podľa Šatana silnejší tím ako mal na olympiáde v Pjongčangu

PIEŠŤANY 30. apríla (WebNoviny.sk) - Slovenská hokejová reprezentácia sa v pondelok popoludní stretla v Piešťanoch a už v stredu odletí do dejiska 82. majstrovstiev sveta v Dánsku. Hráčov SR v sobotu 5. mája o 20.15 h čaká prvý duel na turnaji proti Čechom.

Ďalšími súpermi slovenského družstva v základnej A-skupine v Kodani postupne budú Švajčiari, Rakúšania, Francúzi, Švédi, Rusi a Bielorusi. Slovensko bude šampionáte zastupovať trio brankárov, osem obrancov a štrnásť útočníkov. Tréner národného tímu Craig Ramsay v nedeľu vyradil z kádra obrancu Juraja Valacha a útočníka Tomáša Hrnku.

Mužstvo musí ukázať tímového ducha

"Juraj Valach nás sám požiadal o uvoľnenie z tímu a Tomáš Hrnka bol po náročnej finálovej sérii unavený a mal iba jeden duel na to, aby nás presvedčil," zhodnotil generálny manažér reprezentácie SR Miroslav Šatan, ktorý si myslí, že Slovensko bude mať na MS 2018 silnejší tím ako vo februári na ZOH v Pjongčangu.

"To však platí aj o ostatných družstvách. Máme mužstvo, ktoré musí ukázať tímového ducha. Aj v minulosti, keď sme dosiahli úspešné výsledky, nemohol tento aspekt chýbať v našom výbere. Očakávam, že chlapci budú bojovať jeden za druhého," doplnil. V hre o MS boli aj útočníci Tomáš Záborský a Peter Cehlárik, no obaja po skončení klubovej sezóny mali zdravotné problémy a nestihli by sa dať do poriadku.

Hlavný tréner Ramsay vyberal hráčov podľa toho, ako sa ukázali v príprave. "V tíme máme aj hráčov zo slovenskej extraligy, pri výbere som totiž nepozeral na to, kde hrajú. Mali šancu ukázať sa a tí, čo ma presvedčili, sú v tíme," hovorí kouč Ramsay. "Rozhodovanie nebolo jednoduché, pretože hráči sa v príprave ukázali v dobrom svetle. Každému, kto sa dostal do družstva, musím zagratulovať. U niektorých zavážilo aj to, že boli s nami počas väčšej časti aprílovej prípravy," poznamenal Ramsay.



Najskúsenejším členom tímu SR je obranca Dominik Graňák, ktorý má na svojom konte 183 štartov v najcennejšom drese. V piatok v tomto ukazovateli vyrovnal maximum Miroslava Šatana. Najmladším hráčom je iba 18-ročný obranca Martin Fehérváry.

"Veľmi ma potešila nominácia na šampionát. V nedeľu som bol na grilovačke u priateľky a informáciu, že som sa dostal do tímu, som sa dozvedel od jej otca. Čakali sme na to celý deň, občas som si aj pozrel telefón. Som rád, že sa to podarilo. To, že idem na seniorské MS, je pre mňa splnený sen. Odmalička som chcel Slovensko reprezentovať na svetovom šampionáte. Ani som nečakal, že to príde takto skoro," prezradil Martin Fehérváry.

Najstarší Nagy a deväť debutantov

V slovenskom tíme je deväť debutantov, no na obrancu Graňáka čaká už dvanásty svetový šampionát. "Každá sezóna a každé majstrovstvá sú výnimočné. Asi sa nestalo, že by bolo rovnaké družstvo, takže mám možnosť stretnúť iných spoluhráčov. Uvedomujem si, že to nie je môj prvý šampionát, tak možno niektoré veci prežívam inak ako keď som mal 20 rokov. Mám z tohto tímu dobrý pocit, je tu dobrý mix mladých a skúsenejších hráčov. Po ľudskej stránke nie je žiadny problém a verím, že si sadneme aj po hokejovej stránke," povedal Graňák.



Najstarším hráčom v slovenskom tíme je útočník Ladislav Nagy, ktorý sa predstaví na siedmych MS. "Tento tím je mladý a bojovný. Musíme hrať dobre v obrane a potom sa uvidí. Myslím si, že družstvo je dobre vyskladané. Je už len na nás, ako budeme hrať," myslí si Nagy.

V aprílovej príprave odohrali Slováci deväť duelov. Po úvodných prehrách vo Švédsku s domácim výberom prišli dva triumfy tímu SR v Nemecku nad domácimi striebornými olympijskými medailistami z Pjongčangu, potom dva domáce úspechy nad Lotyšmi, víťazstvá nad Kórejskou republikou a Francúzskom, v generálke na svetový šampionát prišla prehra s Francúzmi.

Káder slovenskej hokejovej reprezentácie na májové MS 2018 v Dánsku:

Brankári: Denis Godla (KalPa Kuopio/Fín., 6 zápasov / 0 gólov), Marek Čiliak (Kometa Brno, ČR, 4/0), Patrik Rybár (Mountfield Hradec Králové, ČR, 4/0)

Obrancovia: Adam Jánošík (Bílí Tygři Liberec, ČR, 54/3), Michal Čajkovský (Avtomobilist Jekaterinburg, Rus./KHL, 39/4), Marek Ďaloga (Sparta Praha, ČR, 69/5), Martin Fehérváry (Oskarshamn, Švéd., 9/1), Dominik Graňák (Mountfield Hradec Králové, ČR, 183/10), Mário Grman (Piráti Chomutov, ČR, 9/0), Christián Jaroš (Belleville Senators, Kan./AHL a Ottawa Senators, Kan./NHL, 19/2), Andrej Sekera (Edmonton Oilers, Kan./NHL, 64/9)

Útočníci: Martin Bakoš (Bílí Tygři Liberec, ČR, 52/10), Dávid Bondra (HK Poprad, 9/2), Dávid Buc (HK Poprad, 19/1), Lukáš Cingeľ (Mountfield Hradec Králové, ČR, 44/4), Marcel Haščák (Kometa Brno, ČR, 80/11), Marek Hovorka (HC Košice, 42/3), Tomáš Jurčo (Rockford IceHogs, USA/AHL a Chicago Blackhawks, USA/NHL, 20/5), Michal Krištof (HK Nitra, 17/0), Andrej Kudrna (Sparta Praha, ČR, 44/11), Tomáš Marcinko (HC Oceláři Třinec, ČR, 57/9), Juraj Mikúš (HC Litvínov, ČR, 90/18), Ladislav Nagy (HC Košice, 101/32), Pavol Skalický (HC 05 iClinic Banská Bystrica, 29/3), Patrik Svitana (HK Poprad, 12/1),

