Slovensko a Poľsko potvrdili potrebu pokračovať vo výstavbe D3 a cesty S1

BRATISLAVA 15. januára (WebNoviny.sk) - Minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek a poľský minister infraštruktúry Andrzej Adamczyk potvrdili potrebu pokračovania v príprave výstavby diaľnice D3 na slovenskej strane a rýchlostnej cesty S1 v Poľsku v rámci baltsko-jadranského koridoru.

Tieto cestné prepojenia považujú obe krajiny za kľúčové tranzitné spojnice, ako aj rýchlostnú cestu R4 na východe Slovenska, ktorá nadväzuje na poľskú cestu S19. Obaja ministri pri tejto príležitosti v pondelok v poľskom Źywieci podpísali spoločné vyhlásenie v oblasti najdôležitejších dopravných investícií na slovensko-poľskom pohraničí, informovalo Ministerstvo dopravy a výstavby SR.

Na Slovensku chýba 22 kilometrov

Obe susedné krajiny si podľa Érseka uvedomujú, že kvalitná dopravná infraštruktúra napomáha užšiemu prepojeniu regiónov na slovensko-poľskom pohraničí a rozvoju týchto regiónov. "Robíme všetko preto, aby sme dokončili prípravu a dostavali zostávajúce úseky na diaľnici D3 a pokračovali v technickej príprave chýbajúcich úsekov na R4, ktorá je súčasťou historickej cesty Via Carpatia," povedal minister Érsek.

Na slovenskej strane zostáva postaviť 22 kilometrov diaľnice D3. V súčasnosti je vo výstavbe úsek Čadca, Bukov - Svrčinovec v dĺžke 5,7 km, ukončenie je plánované do konca roku 2020. "Zostávajúce úseky od Čadce do Žiliny sú v súčasnosti v príprave a výstavba by sa mala uskutočniť čo najskôr, v závislosti od dostupných finančných prostriedkov," uviedla hovorkyňa ministerstva dopravy a výstavby Karolína Ducká.

Prehĺbenie hospodárskej výmeny

Úsek Žilina, Brodno - Kysucké Nové Mesto (11,2 km) je v štádiu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA), úsek Kysucké Nové Mesto - Oščadnica (10,8 km) v procese dokumentácie pre územné rozhodnutie a druhý profil úseku Oščadnica - Čadca, Bukov (4 km) v procese dokumentácie pre stavebné povolenie. Úsek D3 Svrčinovec - Skalité po hranicu s Poľskom v dĺžke 15,4 km je v prevádzke od júna minulého roka a úsek D3 Žilina, Strážov - Žilina, Brodno v dĺžke 4,25 km motoristi využívajú od decembra 2017.

"Na ťahu rýchlostnej cesty R4 máme v súčasnosti už niektoré úseky dobudované. V súťaži je aktuálne severný obchvat Prešova, ktorý patrí medzi úseky s najvyššou dopravnou intenzitou," informovala hovorkyňa ministerstva dopravy a výstavby Karolína Ducká. .

Slovensko podporuje ďalšie prehĺbenie hospodárskej výmeny a využitie potenciálu poľských námorných prístavov v Gdańsku, Gdyni alebo v Štetíne. Ministri vo vyhlásení potvrdili aj záujem pokračovať v modernizácii železničných pohraničných úsekov v koridore siete TEN-T Balt – Jadran. Cieľom je posilnenie železničnej dopravy najmä v úseku Čadca - Skalité - Zwardoń - Bielsko Biala a na železničnej trati cez priechod Plaveč - Muszyna.

