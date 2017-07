Slovenskí volejbalisti zdolali v prípravnom zápase na majstrovstvá sveta Bielorusov

PÚCHOV 13. júla (WebNoviny.sk) - Slovenskí volejbaloví reprezentanti v Púchove uspeli v prvom z trojice medzištátnych prípravných stretnutí proti Bielorusom, vo štvrtok ich zdolali 3:1 (20, -15, 19, 14).

Dramatický druhý set

Zverenci Andreja Kravárika ťahali za kratší koniec iba v druhom sete. Druhé púchovské meranie síl je na programe v piatok (18.00 h), tretie v sobotu (15.00 h). Kapitánom SR bol smečiar František Ogurčák, seniorský reprezentačný debut absolvovali Marián Vitko a aj Július Firkaľ.



Pre obe mužstvá ide o prípravu na budúcotýždňový turnaj G-skupiny v belgickom Kortrijku (19. - 23. júla) v rámci záverečnej III. fázy európskej časti kvalifikácie o postup na MS 2018 do Talianska a Bulharska.

Postúpia len najlepší

V Kortrijku sa predstaví sexteto z druhých priečok skupín májovej II. fázy kvalifikácie - vedno so Slovákmi a Bielorusmi aj Nemci, Estónci, Španieli a domáci Belgičania.

Hrať sa bude najspravodlivejším systémom - každý s každým. Na MS postúpi iba najlepší. Slovensko dosiaľ na svetovom šampionáte neštartovalo.

Ondrovič 11, Ogurčák 8, Gavenda 7, Palgut 1, Prešinský 6, Kriško 10, libero Vitko (M. Petráš 10, Končal 1, Halanda 4, Firkaľ)

"Keď sa vyhráva - a je jedno, akým spôsobom - tak sa to počíta. O to viac, že máme v tíme veľa mladých hráčov. Do zápasu nastúpili aj hráči, ktorí od začiatku mája neboli v príprave. Víťazstvami sa každý tím posúva ďalej, mentálne aj výkonnostne. Družstvo tak naberá odvahu, skúsenosti a túžbu dosiahnuť ďalšie víťazstvá. V ďalších dueloch dostanú šancu aj iní hráči, no zmeny budeme robiť citlivo, pretože na kvalifikáciu potrebujeme vykryštalizovať základnú zostavu."





