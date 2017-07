Slovenskí volejbalisti v generálke na kvalifikáciu majstrovstiev sveta zdolali Bielorusov

PÚCHOV 15. júla (WebNoviny.sk) - Slovenskí volejbaloví reprezentanti v Púchove uspeli v záverečnom z trojice medzištátnych prípravných stretnutí proti Bielorusom. Po štvrtkovom víťazstve 3:1 a piatkovej prehre 0:3 zverenci Andreja Kravárika v sobotu popoludní zdolali svojich súperov 3:1 (-15, 22, 22, 30).



Pre obe mužstvá išlo o prípravu na budúcotýždňový turnaj G-skupiny v belgickom Kortrijku (19. - 23. júla) v rámci záverečnej III. fázy európskej časti kvalifikácie o postup na MS 2018 do Talianska a Bulharska.

V Kortrijku sa predstaví sexteto z druhých priečok skupín májovej II. fázy kvalifikácie - vedno so Slovákmi a Bielorusmi aj Nemci, Estónci, Španieli a domáci Belgičania. Hrať sa bude najspravodlivejším systémom - každý s každým.

Na MS postúpi iba najlepší. Slovensko dosiaľ na svetovom šampionáte neštartovalo.

Medzištátny prípravný zápas volejbalistov

Púchov - sobota:

Palgut 0, Mlynarčík 9, Ondrovič 8, Ludha 1, Ogurčák 9, Kriško 15, liberá Vitko a Lampart (Končal 2, Petráš 7, Prešinský 9, Halanda 5, Firkaľ 0). Tréner: Andrej Kravárik.

"S troma zápasmi proti Bielorusku som spokojný hlavne po výsledkovej stránke, pretože sme dvakrát vyhrali. Nie je jednoduché, keď sa točilo na ihrisku viac hráčov. Nie som však spokojný s riešením jednoduchých situácií, ktoré nám nefungovali a bez toho sa volejbal hrať nedá. Hľadali sme základnú zostavu, ale ešte sa to úplne nepodarilo. Základ budú na kvalifikačnom turnaji tvoriť skúsení hráči, ale v zostave máme ešte niekoľko otáznikov. Do Belgicka ideme so štrnástimi hráčmi, doma zostane Jakub Kováč, pretože úplne fit ešte nie je Peter Mlynarčík. Preto berieme aj Michala Petráša, ktorý sa na poste univerzála ukázal v dobrom svetle a myslím si, že tam je aj jeho budúcnosť."





