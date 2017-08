Slovenskí volejbalisti ukončili majstrovstvá Európy bez víťazstva, nestačili ani na Nemecko

ŠTETÍN 28. augusta (WebNoviny.sk) - Slovenskí volejbaloví reprezentanti nepostúpili zo štetínskej základnej B-skupiny do play-off na majstrovstvách Európy v Poľsku (24. augusta - 3. septembra 2017) a s podujatím sa rozlúčili.

Slováci, ktorí v piatok podľahli Čechom (1:3) a v nedeľu Talianom (0:3), neuspeli ani vo svojom záverečnom treťom vystúpení v "béčku": v pondelok prehrali 0:3 s favorizovanými Nemcami.



Pred týmto stretnutím ešte zverenci Andreja Kravárika živili šancu na prienik do vyraďovacej časti - potrebovali trojbodové víťazstvo (3:0 alebo 3:1) a zároveň priaznivý výsledok večerného duelu Taliansko - Česko (20.30 h).

V prvom sete mali Nemci navrch, trestali chyby Slovákov a neprodukovali takmer žiadne zaváhania uspeli jednoznačne 25:18. V druhom dejstve slovenskí volejbalisti zlepšili svoju hru, no stačilo to len na vyrovnanú koncovku: v nej odvrátili dva setbaly, no tretí už nie (24:26) a bolo po nádeji na postup. Tretí set bol spočiatku vyrovnaný, v jeho druhej časti Nemci odskočili a aj keď Slováci v závere vyrovnali, favoriti si ustrážili víťazstvo v tejto časti uspeli 25:23.



Postup zo základnej skupiny bol pre slovenských volejbalistov základným a minimálnym šampionátovým cieľom, zostal nedosiahnutý. V konečnom poradí obsadia

predposlednú 15. alebo poslednú 16. priečku, čo je najhoršie umiestnenie SR na ME v histórii.

Nemci si pondelkovým víťazstvom zabezpečili priamy postup do štvrťfinále, Taliani a Česi sa predstavia v play-off o účasť medzi osmičkou najlepších.

ME 2017 VOLEJBALISTOV V POĽSKU

90 minút, rozhodovali: Akinci (Tur.) a Murulo (Est.)

Zostavy:

: Zaťko, Paták, Ondrovič, Mlynarčík, Chrtiansky, Kohút, liberá Kubš a Turis (M. Petráš, Končal, Lux, Bencz)

: Kampa, Kaliberda, Böhme, Hirsch, Fromm, Andrei, libero Zenger (Karlitzek, Schott, Zimmermann, Krick)

I. set

Úvod patril Nemcom, ktorí nastúpili bez hviezdneho Grozera - dvakrát úspešne zablokovali a viedli 3:0. Slováci zmazali manko a vyrovnali na 4:4, no Nemci opäť odskočili (11:7). Kravárikovi zverenci v nasledujúcich momentoch spresnili hru a blokom znížili na 13:15, neskôr na 16:19. Favoriti zvládli viacero kombinácii a opäť mali pohodlný náskok (22:16), ten už z rúk nepustili a uspeli 25:18.

II. set

Aj začiatok druhého setu zvládli lepšie Nemci - Fromm zablokoval a mali štvorbodový náskok (6:2). Slováci, ktorí v tomto sete mali poslednú šancu, hrali nebojácne a štyrmi bodmi v sérii sa dostali do vedenia 10:8, po Kohútovom bloku mali ešte výraznejší náskok (14:11). Zverenci talianskeho trénera Gianiho zmazali manko (14:14) a pred koncovkou sa dostali do vedenia 19:17.

Slováci nechceli dať súperom nič zadarmo, Petráš vypálil eso a poslal svoj tím do výhody (21:20). Nasledujúce momenty patrili nemeckému mužstvu, ktoré sa dostalo k dvom setbalom (24:22). Slováci boli pod tlakom okamihu, no Paták zaútočil presne a následne jeho tím pridal blok - 24:24. Nemci sa ihneď dostali k tretej možnosti ukončiť set a tú zužitkovali, keď negatívny príjem nad sieťou nezachránil ani pohotový Končal - 24:26. V tej chvíli definitívne bolo po slovenských nádejach na postup.

III. set

V treťom sete išlo Slovákom o česť Nemci bojovali o prvenstvo v skupine - potrebovali víťazstvo. Paták vyrovnal na 6:6, Petráš na 12:12. Nemci sa vzdialili pred druhých technickým timeoutom (16:13) a pred finišom viedli o štyri body (20:16). Slováci Kohútovým útokom znížili na 19:21, na roveň ich dostalo Luxovo eso a v útoku úspešný Paták - 23:23. Nemci si však víťazstvo nenechali vziať a triumfovali 25:23.

1. Nemecko 3 3 0 9:2 8 - istý postup do štvrťfinále

2. Taliansko 2 1 1 5:3 4 - istý postup do play-off o štvrťfinále

3. Česko 2 1 1 3:4 3 - istý postup do play-off o štvrťfinále

4. Slovensko 3 0 3 1:9 0





