Slovenskí volejbalisti prehrali na úvod kvalifikácie s domácim Belgickom

KORTRIJK 19. júla (WebNoviny.sk) - Slovenskí volejbaloví reprezentanti neuspeli vo svojom úvodnom vystúpení v belgickom Kortrijku na turnaji G-skupiny (19. - 23. júla) v rámci záverečnej III. fázy európskej časti kvalifikácie o postup na MS 2018 do Talianska a Bulharska, v stredu podľahli domácim Belgičanom 0:3 (-24, -13, -15).

Zverenci Andreja Kravárika v prvom sete zaostávali 14:22, no zmazali manko a vyrovnali na 24:24. Koncovku úvodného dejstva však zvládli lepšie favorizovaní Belgičania a v zostávajúcich dvoch setoch na palubovke jednoznačne dominovali omladený tím SR už nepustili cez hranicu pätnástich bodov. Slovenskí reprezentanti v priebehu duelu ani raz nemali navrch v skóre.



Slovákov ešte v Kortrijku čakajú súboje proti Nemcom (štvrtok, 15.00), Bielorusom (piatok, 15.00), Estóncom (sobota, 17.30) a Španielom (nedeľa, 15.30). V záverečnej III. fáze kvalifikácie bojuje sexteto z druhých priečok skupín májovej II. fázy eliminácie. Na MS postúpi iba najlepší.

Slovensko, ktoré dosiaľ na svetovom šampionáte neštartovalo, v máji bojovalo na turnaji v Holandsku, kde v konečnom účtovaní nestačilo len na domáci výber. Istotu účasti na MS majú z európskych krajín hostitelia šampionátu Taliansko a Bulharsko, obhajca titulu Poľsko a sexteto víťazov skupín II. fázy kvalifikácie - Francúzsko, Holandsko, Slovinsko, Rusko, Srbsko a Fínsko.

KVALIFIKÁCIA VOLEJBALISTOV O POSTUP NA MS 2018:

Belgicko - Slovensko 3:0 (24, 13, 15) za 78 minút

Santi (Tal.) a Partiainen (Fín.), 400 divákov

Ogurčák 3, Ondrovič 4, Mlynarčík 4, Kriško 5, Prešinský 6, Palgut 2, liberá Vitko a T. Lampart (Ludha 1, T. Halanda 3, Gavenda 6, Firkaľ 5, M. Petráš 2)

"Zápas sa nevyvíjal podľa našich predstáv nefungovali nám veci, ktoré sme chceli zrealizovať. Veľmi sympatický výkon sme podali v prvom sete, len škoda, že máme takmer v každom zápase slabé začiatky a potom musíme dobiehať veľké manko. Napriek tomu sme náskok súpera dotiahli a mohli sme sa dostať do vedenia. Nehovorím, že ak by sme získali prvý set, tak vyhráme aj zápas, pretože Belgičania hrali dobre a zaslúžene vyhrali, no mohlo nás to nakopnúť. Chceli sme proti takémuto náročnému súperovi vyskúšať aj mladých hráčov, aby sme si ich otestovali pred majstrovstvami Európy, čo je jedným z cieľov na tomto turnaji. Vo štvrtok nás čaká ďalší z favoritov na postup Nemecko. Ak chceme dosiahnuť lepší výsledok, musíme eliminovať jednoduché chyby, ktoré sme robili proti Belgicku. Dúfam, že to bude oveľa lepšie, pokúsime sa ukázať aspoň taký volejbal ako v prvom sete proti Belgicku."

"Belgičania boli lepší v každej činnosti - v útoku, v obrane na sieti, v poli. Prvý set sme začali veľmi zle, ale dostali sme sa do koncovky, čo bolo pozitívum. Ďalšie sety sme však tiež nezačali dobre, potom bolo ťažké sa na súpera dotiahnuť. V treťom sete sme dostali šancu my, mladší hráči snažili sme sa užiť si zápas, no nebolo to podľa našich predstáv. Kvalifikácia sa pre nás nekončí a pobijeme sa o čo najlepší výsledok. Naším druhým súperom je ďalší náročný protivník Nemecko, ktoré patrí takisto k favoritom na postup. Bude to náročné, na tomto turnaji však nebude ani jeden zápas ľahký."





