Slovenskí volejbalisti podľahli v generálke na majstrovstvá Európy Fínom

Sobotňajší duel bol pre obe mužstvá generálkou na blížiace sa majstrovstvá Európy, ktoré sa uskutočnia v Poľsku (24. augusta - 3. septembra 2017). Slováci v štetínskej základnej B-skupine na ME postupne budú čeliť Čechom (25. 8.), Talianom (27. 8.) a Nemcom (28. 8.), zhodne od 17.30 h. Najlepší prenikne priamo do štvrťfinále, tímy na druhom a treťom mieste do play-off o účasť vo štvrťfinále.