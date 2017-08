Slovenskí volejbalisti na európskom šampionáte podľahli Talianom

V pondelok sa Slováci rozlúčia so štetínskou Azoty Arenou súbojom proti favorizovaným Nemcom (17.30 h). Na postup potrebujú víťazstvo za tri body (3:0 alebo 3:1) a zároveň priaznivé výsledky zostávajúcich stretnutí "béčka". Z každej zo štyroch základných skupín postúpi víťaz priamo do štvrťfinále, mužstvá na druhej a tretej priečke do play-off o štvrťfinále a najhoršie umiestnený sa s podujatím rozlúči.