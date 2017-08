Slovenskí vojenskí policajti odchádzajú na historicky prvú námornú operáciu do Stredomoria

BRATISLAVA 5. augusta (WebNoviny.sk) - Vojenskí policajti odchádzajú dnes do Stredomoria do operácie EUNAVFOR MED Sophia, ktorej hlavným cieľom je rozloženie prevádzačských sietí. Ide o historické prvé zapojenie vojakov Ozbrojených síl SR do námornej operácie.

Zapojenie do tejto operácii sme deklarovali ešte počas slovenského predsedníctva v minulom roku, sme v poradí 25. krajinou, ktorá sa do nej zapojí. Minister obrany Peter Gajdoš na tohtotýždňovej slávnostnej rozlúčke s vojakmi zdôraznil, že „vyslanie prvých slovenských príslušníkov do stredomorskej operácie EUNAVFOR MED Sophia je našou jasnou odpoveďou na fakt, že bezpečnosť a obrana Európskej únie sa nás jednoznačne týkajú a ovplyvňujú aj našu krajinu".



Rozloženie prevádzačských sietí

Vojenskí policajti budú pôsobiť na lodi nemeckého námorníctva ako dve päťčlenné skupiny v takzvanom „Boarding teame“ pričom budú plniť úlohy zásahového tímu. Okrem náročnej prípravy na Slovensku absolvovali príslušníci Vojenskej polície výcvik aj v Nemecku. Celá príprava trvala viac ako rok. Zo Stredomoria sa vojenskí policajti vrátia koncom januára budúceho roka, keď by ich mala vystriedať ďalšia rotácia.

Rada Európskej únie rozhodla o vedení vojenskej operácie v južnej časti centrálneho Stredomoria v máji 2015. Jej hlavným cieľom je rozloženie prevádzačských sietí, a to predovšetkým systematickou identifikáciou, zaistením a likvidáciou plavidiel, ktoré prevádzači alebo obchodníci s ľuďmi využívajú alebo môžu využívať. Minulý rok v júni Rada rozhodla o rozšírení úloh operácie aj na poskytovanie výcviku líbyjskej pobrežnej stráži a námorníctvu. Operácia okrem toho prispieva k predchádzaniu obchodovania so zbraňami v dohodnutom operačnom priestore, a to v súlade s príslušnými rezolúciami Bezpečnostnej rady OSN. Slovenská republika doteraz neprispievala do operácie personálom ani kapacitami, avšak podieľa sa na jej realizácii poskytovaním príspevkov do spoločných nákladov operácie v rámci mechanizmu ATHENA.

Príklad spolupráce medzi NATO a EÚ

Túto misiu EÚ podporuje aj NATO. Ministri obrany členských krajín NATO súhlasili, aby lode aliancie napríklad poskytovali misii radarové snímky alebo zabezpečovali zásobovanie plavidiel Európskej únie palivom. Slovenský minister obrany Peter Gajdoš v minulosti označil nasadenie slovenských vojenských policajtov do operácie Sophia z pohľadu Slovenska za „konkrétny príklad spolupráce medzi NATO a EÚ".

Nové spôsobilosti, ktoré naši vojenskí policajti získajú pod vlajkou EÚ, môžeme podľa neho v budúcnosti využiť aj v rámci NATO. Štáty Európskej únie si od operácie Sophia sľubujú okrem iného výrazné obmedzenie nekontrolovanej migrácie z Líbye.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.