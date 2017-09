Slovenskí tenisti neuspeli vo štvorhre, o záchranu v „II. lige“ Davisovho pohára budú musieť ešte bojovať

BRATISLAVA 16. septembra (WebNoviny.sk) - Domáci tenisti Andrej Martin a Igor Zelenay prehrali za 155 minút 7:6 (3), 3:6, 3:6, 2:6 s favorizovaným hosťujúcim párom Mateusz Kowalczyk, Lukasz Kubot v sobotňajšej štvorhre v rámci bratislavského stretnutia Slovensko - Poľsko na antuke v Aegon aréne NTC v rozhodujúcom 2. kole play-off o zotrvanie v I. skupine euroafrickej zóny Davisovho pohára reprezentačných družstiev mužov (15. - 17. septembra).





Po ôsmom geme druhého dejstva pre dážď zatiahli strechu nad kurtom. Celkový stav zápasu je pred záverečnými dvoma dvojhrami 2:1.

Mečíř zmenu v debli neurobil

Tím SR viedol po piatkových singloch 2:0, takýto náskok spred víkendu nepremrhal už 19 rokov. Poľsko ešte nikdy nepredviedlo obrat z 0:2. V otvárací deň najprv Norbert Gombos zdolal Huberta Hurkacza za 123 minút 6:2, 6:2, 3:6, 6:4 a potom Martin zvíťazil za 172 minút 7:5, 4:6, 6:3, 6:3 nad Kamilom Majchrzakom.

Kapitáni Miloslav Mečíř a Radoslaw Szymanik nahlásili uvedené dvojice na debla už pri štvrtkovom žrebe programu a napokon zhodne neurobili žiadnu zmenu, hoci mali nárok. V nedeľu od 15.00 h podľa tradičného scenára MS tímov pod hlavičkou Medzinárodnej tenisovej federácie (ITF) najprv budú hrať Gombos a Majchrzak a následne Martin s Hurkaczom, aj v tomto prípade sú však prípustné zmeny. V družstve Slovenska je aj Jozef Kovalík.

Zvíťazila lepšia dvojica

"Žiaľ, Poliaci napokon boli prisilní, potvrdili svoje rebríčkové postavenie a úlohu favoritov. Mrzí ma, že sme neprekvapili. O to viac, že sme to mali dobre rozohrané a oni spočiatku neboli v najväčšej pohode. Ja som však postupne stratil istotu na servise a oni začali dominovať, hoci v treťom sete sme ešte mali šance, boli sme o brejk hore. Bol to spravodlivý súboj a zvíťazila v ňom lepšia dvojica," povedal Martin pre RTVS.

"Trošku sme čakali, že Kowalczykov debut v Davis Cupe po tom, ako nahradil Marcina Matkowského, by nám mohol pomôcť, ale tá jeho premiéra vôbec nebola cítiť. Kubot ho dobre naštartoval, dodal mu energiu a sebaovládanie. Obaja Poliaci si kvalitne pomáhali podaniami a potom to už len sklepávali. Lámať sa to začalo, keď súperi získali druhý set. Odvtedy si viac verili. Azda definitívne sa to otočilo, keď nás brejkli nazad v treťom sete, potom už dominovali," uznal Zelenay.

Najbližšie nastúpi Gombos

"Poliaci dokázali, že sú svetovými deblistami. Kubot dominoval a Kowalczyk sa mal o koho oprieť. Začiatok nám vyšiel a neskôr bola škoda, že sme nepotvrdili brejk v treťom sete. Vtedy súperi ešte viac narástli, potom už prakticky nerobili chyby a nedali Andrejovi s Igorom šancu. Na našich postupne akoby doľahla únava, ťažko sa vyrovnávali s nepriaznivým vývojom. S bodom zo štvorhry sme však príliš nerátali a aj vedenie 2:1 po sobote je fajn. Budeme teda musieť rozhodnúť vo dvojhrách, čo sa vopred predpokladalo. Noro hral dobre celý týždeň počas prípravy a aj prvý zápas zvládol v pohode a forme. Podľa všetkého teda v nedeľu nastúpi. Mám však trochu obavy, lebo Majchrzak v piatok dobre využíval energiu súperových úderov a málo kazil, držal loptu v hre. Noro hrá rýchlo a ak by Poliak stíhal, mohlo by to byť nepríjemné. Majchrzak je aj dobrý technik, horšie sa proti nemu búcha a tlačí. V piatok obom našim sadla hra na hru. Uvidíme, ako sa so súpermi vyrovnajú v nedeľu. Bol by som, samozrejme, rád, ak by sa nám podarilo rozhodnúť už v prvom zápase," uviedol Mečíř.

Kowalczyk nahradil Matkowského

Čoskoro 28-ročný Bratislavčan Martin (nar. 20. septembra 1989), momentálne 241. v príslušnom renkingu ATP (bol však aj na 69. priečke), má vo štvorhre v DP štatistiku 3:4, celkovo 7:8. Tridsaťštyriročný Novomešťan Zelenay (100., v minulosti bol aj v Top 50) stojí 5:4 v debli v tejto súťaži, v ktorej debutoval už v sezóne 2003.





Tridsiatnik Kowalczyk (152., v minulosti 77. post) bol úplným novicom, v kádri nahradil zdravotne indisponovaného Marcina Matkowského, zatiaľ čo slovenský špecialista na štvorhru Zelenay v porovnaní s oficiálnou predbežnou nomináciou vystriedal Lukáša Lacka.

Kowalczyk získal dva zo svojich challengerových titulov predvlani práve po boku Zelenaya, s Martinom raz kooperoval v sezóne 2012 na úrovni ITF Futures v českom Moste. Tridsaťpäťročný 4. muž systému Kubot má v DP štatistiku 29:11, z toho vo štvorhre pozoruhodných 10:1. Premiérovú prehru v nej utrpel vo februári v Bosne a Hercegovine.

Druhá liga od roku 2007

Poliaci v takomto zložení hrali prvý raz v kariére. Martin so Zelenayom do soboty naposledy boli spolu na jednej strane siete v júli na challengeri v Prahe. V Davisovom pohári majú spoločné skóre 2:3 vrátane neúspechu predvlani v poľskej Gdyni proti Kubotovi s Matkowským. Zahrali si aj na OH 2016 v brazílskom Riu de Janeiro.

V SR sa hrá na základe pravidla o reciprocite. Finalista Davis Cupu 2005 Slovensko spadlo do tejto časti "pavúka" februárovou nečakanou domácou prehrou 1:3 s Maďarskom v rozhodujúcom 2. kole príslušnej regionálnej zóny. Slováci sú v "II. lige" sústavne od sezóny 2007.

Medzičasom 5-krát neúspešne hrali o postup (2007 Kórejská republika, 2008 Srbsko, 2014 USA, 2015 Poľsko, 2016 Austrália) a v piatich prípadoch odvrátili zostup do II. skupiny euroafrickej zóny (2009 Macedónsko, 2010 Bielorusko, 2011 Ukrajina, 2012 Portugalsko, 2013 Švédsko), teraz podstupujú šieste záchranárske práce, prvé po štyroch rokoch.

Tri prehry poľského tímu

Slovensko sa nachádza na 25. pozícii v daviscupovom renkingu krajín ITF. Poľsko figuruje na poslednom 133. mieste, čo vyvstalo zo súboru trestov za neregulárne rýchly povrch vlani v marci v Gdansku proti Argentíne: odrátali mu 2000 bodov, s nimi by bolo na 20. priečke.

V doterajšej daviscupovej histórii sa slovenský tím stretol s poľským dva razy. V septembri 1996 v II. skupine euroafrickej zóny v Trnave zvíťazili domáci 4:1, v septembri 2015 Slováci prehrali v Gdyni v play-off o svetovú skupinu 2:3. Poliaci od spomenutého predvlaňajšieho triumfu nad Slovákmi inkasovali tri prehry za sebou.

Postupne nestačili v osemfinále elitnej šestnástky na Argentínu (bol to ich debut vo svetovej skupine), prehrali s Nemcami v baráži a vo februári podľahli Bosniakom v 1. kole I. skupiny euroafrickej zóny.

Davisov pohár – 2. kolo play-off

SLOVENSKO – POĽSKO 2:1 po sobotňajšej štvorhre

(15. – 17. septembra, Bratislava, antuka v Aegon aréne NTC)

sobota – štvorhra:

Andrej Martin, Igor Zelenay – Matuesz Kowalczyk, Lukasz Kubot 7:6 (3), 3:6, 3:6, 2:6 za 155 minút (55, 34, 32, 34)

I. set

Začiatočník v Davis Cupe Kowalczyk obstál na servise, hoci Zelenay na forhendovej strane ponúkol jeden parádny bekhendový krížny return a Martin forhendový popri čiare. Práve Martina mohol mrzieť zdanlivo jasný forhendový volej mimo. Zelenay takisto cez 30:30 vyrovnal na 1:1, Poliaci hrali s Kowalczykom na „zhodovej“ polovici dvorca. Slováci vďaka pohotovosti Zelenaya išli na 30:15 proti Kubotovi a účinný return rovnakého hráča znamenal brejkbal. Práve Zelenay ho premenil bekhendom zozadu medzi súperov. Martin výkonnostne vôbec nezaostával. Po jeho servise viedli domáci už 3:1, Zelenay bol pri sieti vynikajúci.

Kowalczyk v pohode znížil na 2:3. Zelenayovi nepadalo prvé, dvojchybou klesol na 15:30 a bekhendom zozadu do siete na 15:40. Kubot premenil brejkbal forhendovým volejom – 3:3. Práve Kubot potom presvedčivo zavŕšil priebežný obrat na 4:3. Martin zastavil vzopätie Poliakov cez nepríjemných 15:30. Slováci boli očividne zneistení, ale odolali – 4:4. Kowalczyk na nulu posunul skóre na 5:4. Zelenay dal na 5:5, hoci vstupný fiftín proti dočasne naznačil zápletku. Odvíjala sa štvorhra špičkových parametrov.

Výborný return Martina proti Kubotovi nastolil nádejných 30:30 a repríza zhodu. Zelenay vtedy frustrujúco prepálil forhend stredom, zaklonil hlavu, napokon 5:6. Slováci druhýkrát podávali proti nezdaru vo vstupnom sete, opäť to zvládli, aj keď nie suverénne.

Zelenay na začiatku tajbrejku vytiahol účinný bekhendový krížny return proti Kowalczykovi a minibrejk podporil na podaní – 3:0, zavŕšil to jasným forhendovým sklepnutím. Vtedy sa pridal Martin od returnu po volej – 4:0, po Kubotovom defenzívnom bekhende do siete 5:1. Kowalczyk forhendom, na ktorý mal dosť času, zmazal polovicu minibrejkového manka. Martin však prísnym bekhendovým krosom zlepšil situáciu Slovákov na 6:2 a pri druhom setbale, prvom na podaní, Zelenay napálil eso.

II. set

Eufóriu hostiteľov schladili dva brejkbaly v rade proti Martinovi na úvod druhej časti. Poliakom stačil jeden, zužitkoval ho Kowalczyk forhendom z tzv. mŕtvej zóny. Následne si preniesol servis cez 30:30. Zelenay upravil na 1:2, Kubot sa presadil cez 30:30. Stredná fáza tohto dejstva nepriniesla žiadnu drámu na ukazovateli skóre: zabodovali Martin, Kowalczyk aj Zelenay.

Posledný menovaný načal Kubota forhendovým returnom, Martin pokračoval efektívnym bekhendovým príjmom. Poliak si pomohol esom a bodom priamo z podania. V následnej spektakulárnej výmene Zelenay pokazil forhend a Kowalczyk volejom zvýšil na 5:3. Prišla pauza na zatiahnutie strechy. Po nej sa Zelenay ocitol na podaní dolu 0:30 a po Kubotovom voleji 15:40, Kowalczyk zaúradoval forhendovým returnom popri čiare.

III. set

Začiatok tretieho setu lepšie vyšiel Slovákom. Proti Kowalczykovi si vypracovali šancu (základ položili vedením 30:0) a Martin pristihol podávajúceho hráča bekhendovým returnom pod nohy do nábehu. Zelenay potvrdil únik na nulu – 2:0. Čoraz výraznejší Kubot udržal svoj tím v hre – 1:2. Ešte viac to platilo, keď šikovným forhendovým returnom dodal Poliakom dva brejkbaly proti Martinovi. Pri druhom doplachtil Zelenayov reflexívny volej za – 2:2 a potom aj 2:3 z pohľadu SR. Zelenay následne mal 30:15, ale Kowalczykov účinný return nastavil brejkbal. Martin ho pri sieti nekompromisne odstránil, napokon 3:3.

Kubot bol v siedmom geme bezchybný, Kowalczyk mu dostatočne sekundoval – 4:3. Za stavu 30:30 v ôsmom geme sa Slováci zle zladili v ofenzíve a Kowalczyk pri tejto možnosti zakončil to, čo Kubot vypracoval kvalitným príjmom. Poliaci vzápätí už neváhali. Kowalczyk si pripísal servis-gem na nulu, zaklincovalo to eso na „téčko“. Poliaci postupne rástli a Slováci na to nedokázali primerane reagovať. Predvádzali statočný výkon, ale po vstupnej hodine predsa len zaostávali.

IV. set

Keď Zelenay neodvrátil tretí z rovnakého počtu brejkbalov v piatom geme štvrtého setu, naznačilo to definitívu v prospech Poliakov. Navyše, proti Martinovi jeho dvojchybou dostali hostia k dobru náskok 40:0 v siedmom geme. Napokon v tejto 10-minútovej hre potrebovali ešte štyri príležitosti. Na 5:2 ich dostal Kubot: returnom vytĺkol Zelenayove bloky. Práve Kubot išiel – akoby symbolicky – podávať na triumf. Začal esom a nedoprial Slovákom ani náznak šance, Zelenayov neúspešný returnový risk navodil tri mečbaly za sebou, pri druhom sa Kowalczyk pri sieti nemýlil.

Výsledky piatkových dvojhier:

Norbert Gombos – Hubert Hurkacz 6:2, 6:2, 3:6, 6:4 za 123 minút (32, 29, 33, 29)

Andrej Martin – Kamil Majchrzak 7:5, 4:6, 6:3, 6:3 za 172 minút (46, 43, 44, 39)

Zostávajúci program:

Nedeľa – dvojhry (postupne od 15.00 h):

Norbert Gombos – Kamil Majchrzak

Andrej Martin – Hubert Hurkacz

Kádre:

SLOVENSKO

Norbert Gombos (85. vo svetovom rebríčku ATP vo dvojhre, 600. vo štvorhre)

Jozef Kovalík (171. / 446.)

Andrej Martin (172. / 241.)

Igor Zelenay (- / 100.)

kapitán: Miloslav Mečíř

POĽSKO

Kamil Majchrzak (267. / 414.)

Hubert Hurkacz (411. / 393.)

Lukasz Kubot (- / 4.)

Mateusz Kowalczyk (1512. / 152.)

kapitán: Radoslaw Szymanik

