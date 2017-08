Slovenskí rýchlostní kanoisti nezískali medailu, elitná štvorica skončila na piatom mieste

RAČICE 27. augusta (WebNoviny.sk) - Dve piate, jedno siedme a jedno ôsme miesto pribudli v nedeľu predpoludním do finálovej bilancie reprezentantov Slovenska na majstrovstvách sveta v rýchlostnej kanoistike v českých Račiciach.

Slovensko sa zaradilo medzi krajiny s medailovým ziskom už v sobotu, keď novozložený dvojkajak Peter Gelle, Adam Botek finišoval na striebornej pozícii v K2 1000 m.

Držali krok s najrýchlejšími

O obe piate priečky sa v nedeľu postarali štvorkajaky. Najprv mladší z nich v zložení Martin Nemček, Milan Fraňa, Samuel Baláž, Gábor Jakubík vo svojej premiére na svetovom šampionáte v K4 1000 m takmer útočil na medaily. Zlato získali favorizovaní Austrálčania pred Maďarmi a Nemcami. Slováci finišovali s odstupom 4,840 s za víťazmi.

"V porovnaní so semifinále boli podmienky ideálne. Kĺzalo nám to od štartu, nestrácali sme. Taktika bola držať sa Nemcov čo najdlhšie a v závere ísť podľa toho, ako na tom budeme so silami. Tie nám vo finiši trochu chýbali, ale s piatym miestom sme spokojní,“ povedal Milan Fraňa. "Háčik" lode Martin Nemček na neho nadviazal: "Štart sme mali dobrý, držali sme krok s najrýchlejšími loďami. Sústredili sme sa však na seba. Zajazdili sme tak, ako sme si to povedali a možno ešte lepšie. Ak by mi niekto povedal pred MS, že skončíme piati, asi by som mu neveril. Je to z môjho pohľadu neskutočne dobrý výsledok. Som šťastný, stále tomu nemôžem uveriť.“

Obrovská konkurencia v olympijskej disciplíne

Elitný slovenský štvorkajak v zložení Denis Myšák, Erik Vlček, Juraj Tarr a Tibor Linka skončil na piatom mieste v disciplíne K4 500 m. Zlato si vybojovali Nemci, striebro Španieli a bronz zostáva v Česku. Vlajková loď slovenskej kanoistiky mala pôvodne obhajovať titul majstrov sveta v K4 1000 m, ale po zmene situácie a získaní statusu olympijskej disciplíny K4 500 m zverenci trénera Petra Likéra uprednostnili v Račiciach práve túto vzdialenosť.

V nej sa zišla na pomery poolympijského roku vskutku obrovská konkurencia. Nemci a Španieli vo finále odskočili ostatným lodiam hneď na začiatku, Slováci sa na medzičase na 250 m pohybovali okolo 6. miesta. V závere síce slovenské kvarteto mocne finišovalo, ale v súboji o bronz napokon uspeli domáci Česi pred Rusmi a Slovákmi.

Mládková hodnotí šampionát ako úspešný

Ivana Mládková skončila siedma vo finále disciplíny K1 200 m. Systémom štart-cieľ dominovala hlavná favoritka Novozélanďanka Lisa Carringtonová, ktorá pridala do jagavej zbierky už siedme zlato z majstrovstiev sveta. Skúsená Mládková má za sebou vydarený svetový šampionát s dvoma finálovými účasťami v singlových disciplínach, keďže v sobotu bola ôsma v K1 500 m.

"V kútiku duše som verila, že by som mohla skončiť do šiesteho miesta. Bolo to však veľmi tesné, zatiaľ som to videla iba v zábere na veľkoplošnej obrazovke. Siedme miesto je v poriadku. Štart som mala, podobne ako v sobotu, super a myslím si, že celá jazda bola dobrá," uviedla Ivana Mládková a ďalej pokračovala: "Šampionát budem hodnotiť určite ako úspešný, predtým som sa na MS v singlových disciplínach nepretekala. Vyskúšala som si dve disciplíny, v oboch som sa dostala do finále a zabojoval som v nich o vyššie umiestnenie. Budem spomínať na fantastickú tribúnu v Račiciach, pretože je pred ňou super pretekať. Bolo tu aj veľa priaznivcov z Novák, dúfam, že som ich nesklamala. V nedeľu som mala prvú dráhu, cítila som sa ako v kotli."

Čech triumfoval pred domácim publikom

Skúsený kajakár Peter Gelle skončil ôsmy v A-finále K1 500. Zlato vybojoval pred domácimi fanúšikmi dominantným spôsobom Čech Josef Dostál, do zbierky pridal tretie zlato z MS. Strieborný medailista z finále K2 1000 m Gelle zaostal za víťazom o 3,605 s.

V nedeľu predpoludním sa ďalšie tri slovenské lode predstavili v B-finále, čiže v bojoch o 10.- 18. miesto. Najlepšie si počínal kanoista Matej Rusnák, ktorý skončil tretí, čiže celkovo dvanásty v C1 500 m. Kajakár Miroslav Zaťko aj mladučká kanoistka Gabriela Ladičová obsadili v B-finále zhodne poslednú 9. pozíciu, čiže v celkovom poradí budú klasifikovaní na 18. priečke.

MS V RÝCHLOSTNEJ KANOISTIKE

MUŽI

1. Nemecko (Tom Liebscher, Ronald Rauhe, Max Rendschnidt, Max Lemke) 1:17,734, 2. Španielsko 1:18,371, 3. Česko 1:18,729,...5. Slovensko (Denis Myšák, Erik Vlček, Juraj Tarr, Tibor Linka) 1:19,471

1. Austrália (Kenny Wallace, Jordan Wood, Riley Fitzsimmons, Murray Stewart) 2:50,576 min, 2. Maďarsko 2:50,931, 3. Nemecko 2:53,146,...5. Slovensko (Martin Nemček, Milan Fraňa, Samuel Baláž, Gábor Jakubík) 2:55,416

1. (10. miesto) Carlos Arévalo (Šp.) 34,964,...9. (18.) Miroslav Zaťko (SR) 36,608

1. Josef Dostál (ČR) 1:36,520, 2. René Holten Poulsen (Dán.) 1:38,267, 3. Oleg Kucharyk (Ukr.), 1:38,483, ...8. Peter Gelle (SR) 1:40,125

1. (10.) David Fernández (Šp.) 1:52,430,...3. (12.) Matej Rusnák (SR) 1:54,580

ŽENY

1. Lisa Carringtonová (N. Zél.) 38,433, 2. Emma Aastrand Jörgensenová (Dán.) 39,001, 3. Marta Walczykiewiczová (Poľ.) 39,559,...7. Ivana Mládková (SR) 39,785

1. (10.) Katie Reidová (V. Brit.) 49,139,...9. (18.) Gabriela Ladičová (SR) 52,250

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.