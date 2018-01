Slovenskí paralympionici pocestujú do Pjongčangu s najvyššími ambíciami

BRATISLAVA 29. januára (WebNoviny.sk) - Do začiatku zimných paralympijských hier 2018 v kórejskom Pjongčangu zostáva rovných 40 dní. Známe je, že slovenská výprava bude mať dovedna trinásť športovcov, pribudnúť k nim môžu ďalší dvaja.

Kubačka a Zaťovičová na čakačke

V curlingu na vozíčku na ZPH 2018 pocestuje tím v zložení Radoslav Ďuriš, Monika Kunkelová, Dušan Pitoňák, Imrich Lyócsa a Peter Zaťko, v zjazdovom lyžovaní zase Henrieta Farkašová s navádzačkou Natáliou Šubrtovou, Jakub Krako s navádzačom Branislavom Brozmanom, Miroslav Haraus s navádzačom Marošom Hudíkom, Martin France a Petra Smaržová.

Na "čakačke" je zatiaľ Marek Kubačka s navádzačkou Máriou Zaťovičovou. "Požiadali sme pre nich o voľnú kartu, ale ešte nemáme spätnú väzbu," referuje vedúci slovenskej výpravy Maroš Čambal.

Na sľube celý tím

V utorok 30. januára popoludní na paralympionikov čaká spoločný sľub s olympionikmi do rúk prezidenta SR Andreja Kisku. Spolu s bežkyňou na lyžiach Alenou Procházkovou ho bude skladať zjazdár Martin France.





"Na sľube by mal byť celý tím tak ako pôjde do Pjongčangu. Mala by sa zapaľovať aj olympijská pochodeň, tam by mal byť Dušan Pitoňák z curlingu. Uvažujeme aj nad vlajkonosičom na otvárací ceremoniál, od našich tímov sme dostali isté návrhy. Prejdeme si to a rozhodneme neskôr," vysvetlil Čambal.

V Pjongčangu to naladíme

V súvislosti s prípravou Slovákov na ZPH 2018 neprialo reprezentantom v zjazdovom lyžovaní počasie. Organizátori totiž museli pre nepriaznivé poveternostné podmienky zrušiť hneď niekoľko kôl Svetového pohára. "Celú sezónu sa však svedomito pripravujú. Čaká ich ešte jeden Svetový pohár v Kanade. Myslím si, že forma bude naladená dobre a v Pjongčangu to naladíme," pokračoval šéf výpravy SR.

"Reprezentanti v curlingu na vozíčku tiež majú za sebou kvalitnú prípravu. Napríklad na Svetovom pohári v Prahe vyhrali v konkurencii desiatich tímov, sedem z nich bude aj na paralympiáde. Curling je však ťažký šport, každý zápas je iný. Uvidíme, ako sa im bude dariť v Pjongčangu," doplnil Čambal.

Logistika je najväčší problém

Organizačne pripraviť účasť slovenskej výpravy zdravotne znevýhodnených športovcov v Kórejskej republike vôbec nebolo jednoduché. "Vždy je najväčší problém s logistikou. Neradi totiž posielame materiál cargom, ktorý je potrebné posielať výrazne skôr. Máme dosť batožiny, čo je náročnejšie na transport. Poletíme priamou linkou z Viedne do Kórejskej republiky. Z letiska pôjdeme do paralympijskej dediny autobusmi. Všetci bývame spolu, cestu na športoviská budú mať všetci približne rovnakú, teda necelú hodinku.," vysvetľuje Maroš Čambal. Pred ním je stále ešte dosť úloh.

"Musíme ešte zabezpečiť viacero vecí. V utorok to bude sľub do rúk prezidenta. V závere februára to bude módna prehliadka, na ktorú si už športovci prevzali oblečenie. Naplánované je aj privítanie prípravy 20. marca po návrate. Športovcov máme akreditovaných a čakáme na vyjadrenie k voľnej karte pre Kubačku. Administratíva s kórejskou stranou bude v najbližších týždňoch trochu náročnejšia, keďže sa začnú ZOH. Myslím si, že zatiaľ máme všetko pripravené podľa plánu. V dejisku podujatia sme boli v marci 2017 a všetko bolo v poriadku," dodal.

Slovenská výprava získala na predchádzajúcich ZPH v Soči 2014 dovedna sedem medailí (3 - 2 - 2) a v hodnotení krajín skončila na šiestej pozícii. Očakávanie pred Pjongčangom sú preto veľké. "Bol by som veľmi rád, ak by sme v hodnotení krajín dopadli tak ako v Soči. Každý športovec, ktorý cestuje do Pjongčangu, má medailové ambície. Verím, že výsledok nebude horší ako v Soči," povedal vedúci výpravy Maroš Čambal.

Pozrite si náš nový Magazín !

Už ste videli automat na skladanie prádla, ktorý dokonalo poskladá Vaše oblečenie?

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.