Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov sú v USA, pripojili sa aj hráči pôsobiaci v zámorí

ROCHESTER 18. decembra (WebNoviny.sk) - Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov v americkom Rochestri odštartovali záverečnú druhú fázu prípravy na juniorské MS, ktoré sa na prelome rokov uskutočnia v Buffale (26. 12. 2017 - 5. 1. 2018).

Zverenci trénera Ernesta Bokroša v Rochestri pobudnú do 23. decembra, pred začiatkom svetového šampionátu ešte odohrajú dva prípravne zápasy: v noci z 21. na 22. 12. o 1.00 h SEČ v Jamestowne vyzvú rovesníkov z Bieloruska, generálkou na MS bude 23. 12. o 22.00 h SEČ duel v Rochestri proti ruským vrstovníkom. Do dejiska svetového šampionátu sa tím SR "20" sťahuje na Štedrý deň - 24. decembra.

Presun trval 28 hodín

Presun európskej časti slovenskej výpravy trval 28 hodín. "Leteli sme linkou Viedeň - Toronto s príletom o 14.25 h miestneho času. Priamo na letisku nás čakali hráči pôsobiaci v Kanade, s ktorými sme spolu nasadli do autobusu a prišli po zhruba dva a pol hodinách cesty do Spojených štátov," povedal pre web Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) manažér tímu Roman Ulehla. V komplexe v Rochestri sa vedno so Slovákmi pripravujú Rusi a Dáni.

"Program je taký ako počas sústredenia na Slovensku. Dvakrát do dňa tréning, medzitým aj posilňovňa. S hráčmi máme, samozrejme, aj veľa mítingov, najmä pokiaľ ide o taktiku a herný systém. Do toho ešte odohráme dva prípravné zápasy. Za sedem dní teda náročný program," skonštatoval Ulehla, ktorého teší zdravotný stav kádra: "Musím povedať, že zatiaľ je všetko v poriadku. Aj hráči pôsobiaci v Kanade a Spojených štátoch sú zdravotne v poriadku."

Rivalitu nie je cítiť

Po generálke na MS proti Rusom niektorí hráči opustia mužstvo, no rivalitu v boji o miesta v záverečnej nominácii nie je cítiť. "Atmosféra je super. Chalani, ktorí prišli zo zámoria, priniesli novú energiu do tímu. Porozprávali sme sa s nimi, povedali, čo majú nové, no a teraz sa už plne sústredíme na tréning," povedal útočník Banskej Bystrice Alex Tamáši, ktorého doplnil obranca Kootenay Ice z WHL Martin Bodák: "Veľmi som sa tešil na príchod do tímu, najmä na chalanov. Sme tu veľmi dobrá partia."

Slováci v Buffale odohrajú v základnej A-skupine štyri zápasy. Začnú duelom proti Kanaďanom 27. decembra, o deň neskôr nastúpia proti domácim Američanom. Po dni voľna ich čakajú rovesníci z Fínska a potom silvestrovský duel proti Dánom.





