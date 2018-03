Slovenskí hokejisti začali s prípravou na svetový šampionát, odohrajú deväť prípravných zápasov

BRATISLAVA 27. marca (WebNoviny.sk) - Slovenská hokejová reprezentácia v utorok popoludní začala so spoločnou prípravou na májové majstrovstvá sveta v Dánsku.

Počas aktuálneho týždňa viacerí adepti na najcennejší dres, pre ktorých sa už skončila klubová sezóna, majú možnosť spoločne korčuľovať, aby zostali v tréningovom tempe.

V utorok na Zimný štadión Ondreja Nepelu prišlo sedem hokejistov - brankár Ján Laco, obrancovia Martin Bodák, Michal Čajkovský, Peter Trška, Karol Sloboda a útočníci Filip Krivošík s Dávidom Šoltésom. Zatiaľ nepôjde o špecializované tréningy so zreteľom na MS 2018.

Tento týždeň neoficiálny kemp

V utorok sa v Bratislave ukázali aj brankár Július Hudáček a útočník Marek Viedenský, no už teraz je známe, že tí na svetovom šampionáte v Dánsku budú chýbať.



"Tento týždeň je to zatiaľ len neoficiálny kemp. Tým, ktorí sa môžu pripravovať vo svojich mestách, sme to umožnili, pre ostatných sme pripravili minikemp na tri dni, aby nevypadli z tréningového tempa. Nie je to oficiálny zraz, ale len vytvorenie priestoru na tréning," prezradil generálny manažér tímu SR Miroslav Šatan.

Už o týždeň hlavný kouč Craig Ramsay s manažérom Miroslavom Šatanom privítajú omnoho viac hráčov, pretože 5. a 6. apríla už absolvujú prvé prípravné súboje pred MS. V Norrköpingu a Oskarshamne v nich nastúpia proti domácim Švédom.

Slovensko na MS v základnej A-skupine

Nasledovať budú ďalšie tréningy v Bratislave s vyvrcholením v mestách Weisswasser a Drážďany súbojmi proti domácim Nemcom.

Ďalších päť duelov odohrajú Slováci v domácom prostredí. Lotyšov privítajú v Michalovciach a Poprade, na rad potom príde stretnutie proti reprezentácii Kórejskej republiky v Piešťanoch a súboje proti Francúzom v Nitre a Piešťanoch.

Všetky zápasy tímu SR okrem merania síl proti Kórejskej republike budú súčasťou seriálu Euro Hockey Challenge 2018. Záverečná nominácia na svetový šampionát by mala byť známa v sobotu 28. apríla po súboji Slovensko - Francúzsko v Piešťanoch.

Slovensko sa na MS 2018 predstaví v základnej A-skupine a v Kodani odohrá postupne súboje proti Česku, Švajčiarsku, Rakúsku, Francúzsku, Švédsku, Rusku a Bielorusku. Slováci v Dánsku nemôžu vypadnúť do nižšej kategórie, keď v máji 2019 sa svetový šampionát uskutoční pod Tatrami v Bratislave a Košiciach.

Káder slovenskej hokejovej reprezentácie na utorkovom zraze pred prvým týždňom spoločných tréningov v príprave na májové MS 2018 Brankári: Ján Laco (Sparta Praha, ČR) Obrancovia: Michal Čajkovský (Avtomobilist Jekaterinburg, Rus./KHL), Martin Bodák (Kootenay Ice, Kan./WHL), Peter Trška (Vítkovice/ČR), Karol Sloboda (Vítkovice/ČR) Útočníci: Filip Krivošík (HPK Hämeenlinna, Fín.), David Šoltés (HC Košice/SR) Slovensko - prípravné zápasy pred MS v hokeji 2018 štvrtok 5. apríla: Švédsko - Slovensko (Norrköping, 18.00) - Euro Hockey Challenge 2018 piatok 6. apríla: Švédsko - Slovensko (Oskarshamn, 18.00) - Euro Hockey Challenge 2018 sobota 14. apríla: Nemecko - Slovensko (Weisswasser, 17.45) - Euro Hockey Challenge 2018 nedeľa 15. apríla: Nemecko - Slovensko (Drážďany, 17.00) - Euro Hockey Challenge 2018 piatok 20. apríla: Slovensko - Lotyšsko (Michalovce, 17.00) - Euro Hockey Challenge 2018 sobota 21. apríla: Slovensko - Lotyšsko (Poprad, 17.00) - Euro Hockey Challenge 2018 streda 25. apríla: Slovensko - Kórejská republika (Piešťany, 17.00) - prípravný zápas piatok 27. apríla: Slovensko - Francúzsko (Nitra, 17.00) - Euro Hockey Challenge 2018 sobota 28. apríla: Slovensko - Francúzsko (Piešťany, 17.00) - Euro Hockey Challenge 2018





