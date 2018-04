Slovenskí hokejisti vydreli víťazstvo nad Kóreou, skórovali až v tretej tretine

PIEŠŤANY 25. apríla (WebNoviny.sk) - Slovenská hokejová reprezentácia zvíťazila 2:1 nad družstvom Kórejskej republiky v stredajšom prípravnom medzištátnom zápase v Piešťanoch.

V historicky prvom vzájomnom súboji oboch súperov boli v úvode aktívnejší Slováci, no hostia sa postupne osmeľovali a občas nebezpečne pohrozili domácim. V úvodných dvoch tretinách obaja súperi nevyužili po jednej presilovke, no Kórejčania po skončení svojej výhody v druhej časti otvorili skóre zásluhou centra prvého útoku Kim Ki-sunga.

Pred duelom generálny manažér tímu SR Miroslav Šatan ocenil slovenského krídelníka Ladislava Nagya, ktorý v stredu absolvoval jubilejný stý zápas v národnom družstve.

Pred majstrovstvami sveta v Dánsku, ktoré sa začnú budúci piatok v Herningu a Kodani, odohrajú Slováci ešte dve prípravné stretnutia, v piatok v Nitre a v sobotu v Piešťanoch si zmerajú sily s Francúzmi.

Slovensko - Kórejská republika 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)

Góly: 42. Jurčo (Čajkovský, Graňák), 54. A. Jánošík (Hovorka, Jurčo) - 34. Kim Ki-sung (An Čin-hi, Kim Sang-wu)

Vylúčení: 2:5 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Baluška, Štefik - Tvrdoň, Šefčík, 2231 divákov

Zostavy:

Slovensko: Godla - Jaroš, A. Jánošík, Graňák, Fehérváry, Čajkovský, Grman, J. Valach - Jurčo, Krištof, L. Nagy - Paulovič, Marek Hovorka, J. Mikúš - Kudrna, Šimun, Cingeľ - Svitana, Buc, D. Bondra

Kórejská republika: Dalton - Kim Won-džun, Young, Regan, I Don-ku, O Hjun-ho, Plante, Song Hjun-čol, Seo Jeong-džun - Kim Won-džung, Kim Ki-sung, Kim Sang-wu - Radunske, I Jung-jun, Swift - Šin Sang-hun, Čcho Min-ho, An Čin-hi - I Čong-han, Džeon Džung-wu

Hlasy (zdroj: TV Dajto):

Craig Ramsay (tréner SR): "Nevedeli sme, čo od súpera môžeme čakať, boli rýchli, ale to sme si aj mysleli, že budú. Je to dobrý tím s viacerými výbornými hráčmi. Uspeli sme v takomto tesnom zápase a to je dôležité. Hrali sme celkom tvrdo, brankár Godla nás viackrát podržal svojimi kľúčovými zákrokmi. V prvej tretine sme nehrali dobre, za Kórejčanmi sme nestíhali, nevedeli sme sa dostať cez stredné pásmo. V druhej časti to už bolo lepšie, utvorili sme si nejaké šance, no nepremenili sme ich. Zápas trvá 60 minút a my musíme hrať po celý čas, nemôžeme mať takéto výpadky. Jurčo hrá v NHL, bolo to na ňom vidno, hral dobre. Potrebuje ešte nejaké tréningy, pretože dlho nehral a predsa len hrať na medzinárodnej úrovni na veľkom ľade je niečo iné ako NHL. Napriek tomu sa ukázal v dobrom svetle. Verím, že v tomto trende bude pokračovať."

Adam Jánošík (obranca SR, autor gólu): "Som rád, že sme Lacimu Nagyovi spravili radosť a jeho stý zápas v reprezentácii bol víťazný. Nebolo to jednoduché, Kórea hrala organizovane v defenzíve a bolo náročné sa presadiť. Dnes už nie je sranda hrať proti hocijakému súperoovi, Kórea na ZOH hrala vyrovnané zápasy Čechmi a inými silnými súpermi. Majstrovstvá sveta sa blížia, čakajú nás posledné stretnutia, kde sa rozhodne o nominácii a verím, že tréner poskladá super tím a pôjdeme do Dánska dobre pripravení."