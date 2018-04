Slovenskí hokejisti vo Švédsku viedli 2:1, ale v druhej tretine dostali päť gólov a nakoniec prehrali

NORRKÖPING 5. apríla (WebNoviny.sk) - Slovenská hokejová reprezentácia neuspela vo svojom úvodnom aprílovom prípravnom zápase pred májovými majstrovstvami sveta v Dánsku, vo štvrtok vo švédskom Norrköpingu podľahla domácemu výberu 3:6. Odveta je na programe v piatok o 18.30 h v Oskarshamne. Obe stretnutia sú súčasťou seriálu Euro Hockey Challenge 2018.

V Norrköpingu absolvovali premiéru v najcennejšom drese brankár Dávid Hrenák, obrancovia Martin Bodák, Martin Fehérváry, Mário Grman a útočníci Andreas Štrauch, Eduard Šimun, Dávid Bondra, Filip Krivošík a Dávid Šoltés. Štvrtkový duel nedohral obranca Karol Sloboda, ktorého previezli na pozorovanie do nemocnice.

V 37. vzájomnom zápase sa zrodila 24. prehra Slovákov, na svojom konte majú aj 10 víťazstiev a tri súboje sa skončili nerozhodne. Juraj Valach vo štvrtok vo svojom tridsiatom reprezentačnom zápase strelil premiérový gól, Martin Bakoš v 45. súboji skóroval deviatykrát a Michel Miklík v 96. stretnutí dosiahol 24. zásah.

Euro Hockey Challenge 2018

Norrköping

Švédsko - Slovensko 6:3 (1:2, 5:0, 0:1)

Góly: 8. C. Klingberg (Sundström), 23. C. Klingberg (Wikstrand, Pilut), 30. C. Klingberg (Lindqvist), 33. Cehlin (Zackrisson, Wikstrand), 35. Zackrisson (Grundström, Cehlin), 36. Almquist (Norman) - 16. J. Valach (Krivošík, P. Svitana), 20. M. Bakoš (M. Hovorka), 48. Miklík (L. Nagy)

Vylúčení: 4:6 na 2 min, presilovky: 3:0, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Harnebring, Holm - Nordlander, Jonsson (všetci Švéd.)

Zostavy:

Švédsko: Hellberg - Pilut, Wikstrand, Almquist, Nyberg, J. Andersson, Arnesson, Brännström, Ginning - Cehlin, Zackrisson, Rödin - Lindqvist, Sundström, Olofsson - Grundström, Asplund, Nygaard - Norman, Ölund, C. Klingberg - Liss

Slovensko: Hrenák - J. Valach, Gernát, Grman, Trška, Bodák, Marek Ďaloga, K. Sloboda, Fehérváry - Miklík, Buc, L. Nagy - A. Kudrna, M. Hovorka, M. Bakoš - P. Svitana, Krivošík, Šoltés - Štrauch, Šimun, D. Bondra