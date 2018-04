Slovenskí hokejisti v generálke na majstrovstvá sveta nestačili na Francúzov

PIEŠŤANY 28. apríla (WebNoviny.sk) - Slovenská hokejová reprezentácia prehrala s výberom Francúzska 2:3, sobotňajší prípravný súboj v Piešťanoch bol súčasťou seriálu Euro Hockey Challenge 2018. V aprílovej príprave na MS zverenci trénera Craiga Ramsayho absolvovali dovedna deväť duelov a dosiahli v nich šesť víťazstiev, dvakrát zdolali Nemcov a Lotyšov, raz výber Kórejskej republiky a Francúzov. Sobotňajší súboj bol generálkou tímu SR na MS v Dánsku.

Na piešťanskom ľade otvoril skóre duelu obranca Marek Ďaloga, za Francúzov vyrovnal Anthony Rech. Druhý gól výberu SR pridal kapitán Andrej Sekera, za hostí skóroval Teddy Da Costa. Rozhodnutie zariadil v 58. min Damien Fleury.

Sobotňajší zápas nedohral útočník Tomáš Jurčo pre problémy so svalom na nohe, táto indispozícia by nemala ohroziť jeho štart na svetovom šampionáte.

V 31. vzájomnom stretnutí sa zrodila šiesta prehra Slovákov, pripísali si aj 22 víťazstiev a tri súboje sa skončili nerozhodne.

Pre Slovákov je sobotňajší duel proti Francúzom generálkou na MS, ktoré sa v piatok 4. mája začnú v Dánsku. Tím SR vstúpi do šampionátu v sobotu 5. mája o 20.15 h duelom proti Česku.

Euro Hockey Challenge 2018

Piešťany - sobota

Slovensko - Francúzsko 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)

Góly: 9. Marek Ďaloga (M. Bakoš), 21. Sekera (T. Hrnka) - 16. Rech (Lamperier), 38. T. Da Costa (Chakiachvili), 58. D. Fleury (S. Da Costa, Claireaux)

Vylúčení: 3:3 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Kubuš, Štefik - Kacej, Tvrdoň, 2859 divákov

Zostavy:

Slovensko: Patrik Rybár - Čajkovský, Sekera, Marek Ďaloga, J. Valach, Fehérváry, Jaroš, Grman, A. Jánošík - Jurčo, Krištof, Hovorka - M. Bakoš, J. Mikúš, Skalický - A. Kudrna, T. Marcinko, Cingeľ - T. Hrnka, Buc, D. Bondra

Francúzsko: Hardy - Manavian, Auvitu, Janil, Chakiachvili, Raux, Gallet, Thiry - Claireaux, S. Da Costa, D. Fleury - T. Da Costa, Guttig, S. Treille - Rech, Bouvet, Lamperier - Perret, Ritz, Leclerc - Douay

Hlasy (zdroj: RTVS):

Craig Ramsay (tréner SR): "Myslím si, že dnes sa už predsa len prejavila únava. Začali sme dobre a zdalo sa to byť v poriadku, ale potom sme porobili niekoľko zlých herných riešení a prejavil sa úzky káder. Súper zahral dobre, vyvíjal na nás tlak a my sme to pustili z rúk. Za ostatný mesiac sme toho odohrali naozaj veľa, vyčerpanosť si vybrala svoju daň. Celkovo ma však v príprave veľmi potešilo, ako sa nám darilo postupne zapracúvať nových hráčov a tím výkonnostne rástol, počínal si čoraz lepšie. Musíme si teraz sadnúť k situácii s kádrom a vyhodnotiť si to, lebo máme aj nejakých zranených hráčov. Nie som si v tejto chvíli úplne istý, čo s tým budeme ďalej robiť. Uvidíme, ako sa to do svetového šampionátu napokon vyvinie."