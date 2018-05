Slovenskí hokejisti už nemajú štvrťfinále vo vlastných rukách, musia sa spoľahnúť na pomoc Francúzov

KODAŇ 14. mája (WebNoviny.sk) - Slovenskú hokejovú reprezentácia v utorok 15. mája o 16.15 h čaká posledné vystúpenie v A-skupine na 82. majstrovstvách sveta v Dánsku a zverenci trénera Craiga Ramsaya sú stále v hre o postup do štvrťfinále.

Pred duelom proti výberu Bieloruska to však už nemusí platiť. O šancu na účasť v play-off totiž prídu, ak v skoršom utorkovom súboji Švajčiarsko - Francúzsko (hrá sa už o 12.15 h) dosiahnu reprezentanti "krajiny helvétskeho kríža" akýkoľvek triumf. "Nemáme to už vo svojich rukách, čo je škoda," hovorí útočník Marek Hovorka.

Bielorusko zostupuje

Bielorusi na turnaji nezískali zatiaľ ani bod a od soboty už sú istým zostupujúcim tímom do A-skupiny I. divízie MS.

Slovenskí hokejisti v utorok nebudú sledovať duel Švajčiarov proti Francúzom. "Budem sa pripravovať na zápas s Bielorusmi. Ako to dopadne v poludňajšom súboji, to neovplyvním. Budem len dúfať, že keď Bielorusov zdoláme za tri body, postúpime," prezradil Michal Krištof.



Slovenský tím na turnaji zatiaľ nazbieral 8 bodov, Švajčiari majú na svojom konte o jeden viac a Francúzi o dva menej. Ktorýkoľvek z týchto troch tímov ešte môže postúpiť do štvrťfinále.

"Bola by paráda, keby to Francúzi zvládli, ale úprimne povedané, veľmi s tým nerátam," poznamenal obranca Dominik Graňák. "Všetci dúfame, že Francúzi zvíťazia nad Švajčiarmi a my zdoláme Bielorusov. V hokeji človek nikdy nevie, o všetkom sa rozhodne zajtra," povedal iný bek Christián Jaroš.

Mužstvo má podľa Sekeru naviac

Slováci doteraz doplácali na turnaji na to, že nedokázali podať stopercentný výkon počas celých šesťdesiatich minút riadneho hracieho času. Raz hrali dobre jednu tretinu, inokedy polovicu zápasu či štyridsať minút.

"Teraz je síce už len malá šanca, ale keby sme hrali celých 60 minút každý zápas, tak by sme mali veľkú šancu na štvrťfinále. Niekedy však máme výpadky a tie v konečnom účtovaní mrzia, spomeniem duel proti Švajčiarom alebo záver zápasu s Čechmi. Taký je šport a spoliehať sa na niekoho druhého? Niekedy to vyjde a niekedy nie. Veľmi ma to všetko škrie, pretože viem, že toto mužstvo má na viac," hodnotí kapitán Andrej Sekera.

A čo hovorí Sekera pred utorkom? "V prvom rade dúfam, že proti Bielorusom na ľad nastúpi iné družstvo ako dnes. Ja sa sústredím na naše zápasy a duel Švajčiarov s Francúzmi sledovať nebudem. Hokeja tu mám viac ako dosť," poznamenal.

V utorok popoludní sa uskutoční 33. vzájomný zápas medzi reprezentáciami Slovenska a Bieloruska. Slováci doteraz zvíťazili osemnásťkrát, jeden duel sa skončil nerozhodne a trinásťkrát uspeli Bielorusi.





