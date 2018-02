Slovenskí hokejisti si naplno užili otvárací ceremoniál ZOH 2018, v autobuse mali zaujímavú spoločnosť

KANGNUNG 10. februára (WebNoviny.sk) - Ani veľká zima či neskorý nočný návrat do izieb neodradili slovenských hokejistov od toho, aby si naživo nedopriali zážitok zo slávnostného otvorenia zimných olympijských hier.

Na Olympijskom štadióne v Pjongčangu v piatok neskoro večer kórejského času s výnimkou dvoch rekonvalescentov hrdo pochodovala celá výprava slovenských hokejistov a po sobotňajšom tréningu boli ešte plní dojmov.

"Veľmi pekná šou svetelná aj hudobná, kopec tanečníkov. Stálo za to pozrieť si to zblízka. Zrejme najpôvabnejší bol moment, keď zapálili olympijský oheň," sumarizoval svoje pocity útočník Tomáš Marcinko.

Na otázku, čo ho upútalo zo všetkého najviac, odpovedal: "Vidieť Kóreu pokope, to je asi veľká ´pecka´ a zároveň signál pre celý svet. Teda najmä pre politikov, keďže tí môžu toho najviac zmeniť, aby sme žili v mieri."

Čo najviac zaujalo či prekvapilo Bakoša

Slávnostný úvod ZOH si priamo na ploche poriadne užil aj ďalší útočník Martin Bakoš.

"Človek to vždy vidí iba v telke a sníva o tom a zrazu sa ocitne priamo na ploche... Bolo to ako v spomalenom filme, akoby niekto zastavil. Vychutnával som si to od začiatku do konca. Ázijskí organizátori sú známi svojou precíznosťou a technickou vyspelosťou, a tak to aj celé vyzeralo," vravel Martin Bakoš.





A čo ho najviac zaujalo či prekvapilo? „Teplota bola medzi -5 a -10 °C a jeden frajer tam prišiel hore bez (z ostrovného kráľovstva v Oceánii Tonga – pozn.). Tak ten ma asi najviac prekvapil, že mu nebola zima. Aj som si ho nahral,“ pokračoval v dobrej nálade.





Vzápätí pridal informáciu o nečakane dlhej ceste do olympijskej dediny. "Po ceremoniáli sme nastúpili do autobusu, a ten nás odviezol do horskej dediny namiesto tej našej. Chybička možno jedného organizátora. Trochu sme sa zdržali a ráno som bol viac unavený, ale za ten zážitok to stálo."

S Američankami v autobuse

Za zmienku stojí aj cesta hokejistov na ceremoniál do Pjongčangu. Keďže amerických športovcov bolo veľmi veľa, niektorí z nich si museli presadnúť do iných autobusov.

Tak sa stalo, že štyri americké hokejistky sa zviezli so slovenskými hráčmi. Taká Hilary Knightová sa tým pochválila aj na twitteri. "Jedna z nich sa spýtala Michala Krištofa, aký šport robí? Keď odpovedal, že je hokejista, spýtala sa ešte raz, či je aj profík," zasmial sa obranca Dominik Graňák.

Slávnosťou otvorenia Hier sa pre hokejovú časť slovenskej výpravy skončila zoznamovacia či aklimatizačná fáza s dejiskom ZOH, odteraz ich čaká už tvrdá robota. Do prvého zápasu na proti olympionikom z Ruska zostávajú tri dni.

"Áno, začíname si uvedomovať, že sme sem neprišli na výlet, ale tvrdo ´makať´. Rusi sú menami asi najväčší favoriti turnaja, aj ja to tak vnímam. Platí však, že sa treba pozerať na seba a hrať svoju najlepšiu hru. Vtedy bude šanca na úspech," vravel s výhľadom do najbližších dní útočník Bakoš.

