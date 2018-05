Slovenskí hokejisti sa budú musieť poriadne sústrediť, Česi sú podľa Graňáka veľmi efektívni

KODAŇ 4. mája (WebNoviny.sk) - V kádri slovenskej hokejovej reprezentácie pred 82. majstrovstvami sveta v Dánsku je viacero nováčikov či mladíkov, no nechýbajú ani skúsení harcovníci. Medzi nich sa radí aj obranca Dominik Graňák, ktorého čaká už dvanásty svetový šampionát od jari 2004. Odvtedy chýbal na MS len trikrát - v rokoch 2013, 2014 a 2017.

Situáciu už prežíva inak

"Každá sezóna a každé majstrovstvá sú výnimočné. Asi sa nikdy nestalo, že by bolo rovnaké družstvo, takže mám možnosť stretnúť iných spoluhráčov. Uvedomujem si, že to nie je môj prvý šampionát, tak možno niektoré veci prežívam inak, ako keď som mal 20 rokov. Stále je to niečo, na čo sa teším," hovorí 34-ročný rodák z českého Havířova.

Okrem toho, že Graňáka čaká už dvanásty svetový šampionát, na svojom konte má 183 reprezentačných štartov. Rovnaký počet dosiahol v minulosti aj Miroslav Šatan a je to maximum v národnom tíme SR. Hneď v prvom zápase Slovákov na MS 2018, v sobotu 5. mája proti výberu Česka, sa Graňák stane reprezentačným rekordérom.

Z minima maximum

"Priznám sa, že na šampionátoch som proti Čechom veľa zápasov nehral. Napríklad proti Rusom ich bolo omnoho viac, to je taká zhoda náhod. Je pravda, že s chlapcami z Česka sa poznáme lepšie ako s chalanmi z iných výberov. Každý z nás tam má spoluhráčov a kamarátov. Aj mentalita je podobná, aj keď nie rovnaká.

A čo by na nich malo platiť? Vieme, že Česi vedia byť veľmi efektívni a z minima dokážu vyťažiť maximum. My musíme byť stopercentne sústredení, aby každý z nás robil presne to, čo sa od neho očakáva. Práve proti takým súperom nie je veľmi šťastné nejako extra improvizovať," myslí si Dominik Graňák.



Po Čechoch nastúpia Slováci v základnej A-skupine v Kodani aj proti Švajčiarom, Rakúšanom, Francúzom, Švédom, Rusom a Bielorusom. Do štvrťfinále môžu postúpiť len štyri výbery.

Je jedno, v ktorej sú skupine

"Nie je to jednoduchá skupina, ale to si človek nevyberie. Pri súčasnom systéme je jasné, že v skupine sú tri či štyri top mužstvá, a podobné je to aj teraz. Nedovolím si povedať, či by nám viac vyhovovalo byť v druhej skupine. Podľa mňa je to jedno," pokračuje Graňák.

Počas jednotlivých štartov na MS mal možnosť spoznávať jednotlivé tímy, dokáže tak ohodnotiť aj silu súčasného slovenského výberu. "Mám z tohto tímu dobrý pocit, je tu mix mladých a skúsenejších hráčov. Tak by to malo byť. Po ľudskej stránke nie je žiadny problém a verím, že si sadneme aj po hokejovej stránke. Oproti februárovým ZOH je rozdiel ten, že tu máme aj chalanov zo zámoria. Je tu aj pár ďalších hráčov, pre ktorých to bude prvá vrcholná akcia. Napríklad pre Martina Fehérváryho, ktorý je ešte tínedžer," dodal Graňák.

Fehárváry sa správa dospelo

Práve spomenutý 18-ročný bek Martin Fehárváry odohral viacero aprílových prípravných duelov po boku Dominika Graňáka. "Na to, aký je Martin mladý, je veľmi profesionálny a rozumný. Vyzerá mlado, ale keby som nevedel, koľko má rokov, tak správaním a prístupom k hokejovým povinnostiam pôsobí oveľa skúsenejšie. Je vidieť, že v seniorskom hokeji nie je prvý rok a robí na ľade veľmi veľa dobrých malých vecí, ktoré nie sú na prvý pohľad zjavné, ale je na dobrej ceste.

Jeho povaha a prístup mu môžu pomôcť k tomu, aby bol špičkový hokejista. Zo vzájomnej spolupráce na ľade som mal veľmi dobrý pocit, odohrali sme spolu štyri zápasy. Niektoré veci nám vyšli, nevyhli sa nám ani chyby. S Martinom sa dá dohodnúť veľmi ľahko na niektorých veciach, vieme na to reagovať," okomentoval vicemajster sveta z Helsínk 2012 Graňák.

Necíti sa byť radcom

Keďže spolu s Andrejom Sekerom je práve on najskúsenejším pilierom slovenskej defenzívy na MS 2018, nevyhla sa mu úloha radcu mladíkom v kabíne.

"Do tejto roly sa sám nestaviam, ale nie som zásadne proti tomu nejako poradiť, keď to bude potrebné alebo to pomôže. Na druhej strane, mladí chalani už toho odohrali veľa a často nemám pocit, že im mám niečo radiť. Snažím sa však individuálne povedať hráčovi, keď spraví niečo dobré, že to bolo dobré," dodal Graňák.





