Slovenskí hokejisti na MS v hokeji 2018 vyzvú Rusov, obranca Ďaloga prezradil recept na úspech

KODAŇ 13. mája (WebNoviny.sk) - Slovenská hokejová reprezentácia na 82. majstrovstvách sveta má pred sebou ďalšieho ztatného súpera.

Po sobotňajšom súboji proti úradujúcim majstrom sveta Švédom () nastúpia zverenci trénera Craiga Ramsaya v pondelok o 16.15 h proti úradujúcim olympijským víťazom z Pjongčangu Rusom.

"Myslím si, že to bude iný duel ako na olympiáde. Asi nám budú chcieť vrátiť prehru Kórejskej republiky. Na svetovom šampionáte majú podľa mňa aj lepší tím ako mali v Pjongčangu," hovorí útočník Martin Bakoš, ktorý sa predstavil aj vo februári pod piatimi kruhmi.

Dvadsaťosemročný Spišiak sa na súboj proti Rusom veľmi teší. "Pretože stále máme šancu na postup do štvrťfinále. Máme to vo svojich rukách a na olympiáde sme ich zdolali, čo nám ukázalo, že stať sa môže všetko. Verím, že v pondelok získame nejaké body," pokračoval.

Po nedeľňajšom predpoludňajšom tréningu sa ešte vrátil k sobotňajšiemu súboju proti Švédom. "Bolo to perfektné, pretože sme všetci plnili to, čo sme mali. Vygradovalo to peknými gólmi, no bolo za tým veľa práce. A rovnako musíme hrať aj proti Rusom, tým ich môžeme zaskočiť," dodal.

Pripomenúť treba aj to, že pred MS 2018 Rusi ukončili spoluprácu s trénerom Olegom Znaroksom a na šampionáte v Dánsku ich už vedie Iľja Vorobiov.

Ďaloga ponúkol recept

V ostatnom období sa stalo pravidlom, že reprezentantom spod Tatier sa hrá lepšie proti favorizovaným tímom. "Snáď aj proti Rusom budeme pokračovať v hre, akú sme produkovali v sobotu proti Švédom," prezradil obranca Marek Ďaloga jednoznačný recept na "zbornú".



V podobnom duchu sa niesli slová najstaršieho člena slovenského kádra, útočníka Ladislava Nagya: "Lepšie sa nám hrá proti Švédom či Rusom, vtedy nie sme favoriti. Každý sa vie na to pripraviť. Keď my máme niečo tvoriť, tak nám to nejde. Proti Rusom musíme hrať obetavo ako proti Švédom. Rusi tiež ľúbia puk a hrajú sa s ním. Musíme dobre brániť a blokovať strely, trochu ich znervózniť, aby im to nešlo."

Slováci a Rusi doteraz odohrali 40 vzájomných zápasov. Zrodilo sa v nich dvanásť víťazstiev slovenského tímu, zatiaľ naposledy vo februári na ZOH v kórejskom Pjongčangu (3:2). Ďalších päť súbojov sa skončilo nerozhodne a v 23 prípadoch uspela ruská "zborná".

Graňák vyzdvihol kreativitu Rusov

Podobný a pritom rozdielny zápas v porovnaní so sobotou čakajú v pondelok popoludní aj ďalší slovenskí reprezentanti.

"Rusi budú rovnako ako Švédi silní na puku a korčuliarsky dobre vybavení. Rusi sa možno budú viac ´maznať´ s pukom, Švédi bývajú priamočiarejší. Kvalitu majú veľmi podobnú, sú to top tímy. Musíme sa však sústrediť na náš výkon," hovorí útočník Tomáš Marcinko, ktorý v minulosti odohral jednu sezónu v ruskej KHL.

Tam hrával aj obranca Dominik Graňák, ktorý dokonca dvakrát získal Gagarinov pohár s Dinamom Moskva. "V porovnaní s olympiádou majú Rusi trochu iné družstvo, rovnako aj my. Teraz s nimi nehráme v úvode turnaja, takže Pjongčang podľa mňa nehrá žiadnu rolu," poznamenal 34-ročný bek a pokračoval: "Čo sa kvality týka, Rusi a Švédi sú na tom podobne, ale štýl je trochu iný. Rusi sú veľmi kreatívni a v porovnaní s minulosťou, keď pôsobili možno trochu ´otrávene´, v posledných rokoch sú oveľa disciplinovanejší a tímovejší."

Cingeľ vyzýva k pokore

Skúsenosti s ruským hokejovom na klubovej úrovni má aj útočník Lukáš Cingeľ, ktorý hral v KHL za HC Lev, popradský aj pražský.

"Proti Rusom musíme hrať celých 60 minút. Keď na tomto zapracujeme, tak to bude ešte lepšie. Aj keď sme odohrali dobrý súboj proti Švédom, nesmieme si myslieť, že teraz ideme zdolať každého. Musíme ísť do toho pokorne, na druhej strane je potrebné veriť si. Sústredíme sa iba na pondelkový zápas proti Rusom, minulosť už púšťame z hlavy," povedal Cingeľ.

Rusom sa v Kodani zatiaľ darí. Do turnaja vstúpili triumfom , potom a . Nasledovala síce , no v sobotu večer si poradili so . Po pondelkovom súboji so Slovákmi nastúpia v utorok proti Švédom.

SLOVENSKO - RUSKO 40 zápasov, 12 víťazstiev - 5 remíz - 23 prehier, skóre: 102:127 Slovensko - Rusko „B“ 2:5 (Rouen, 13. marca 1993) Slovensko - Rusko 5:3 (Gjövik, 20. novembra 1993) Slovensko - Rusko 9:1 (Chamonix, 29. decembra 1993) Slovensko - Rusko 2:3 po predĺžení (Lillehammer, ZOH - štvrťfinále, 23. februára 1994) Slovensko - Rusko 2:2 (Zlín, 3. septembra 1994) Slovensko - Rusko 5:2 (Zlín, 2. septembra 1995) Slovensko - Rusko 2:6 (Viedeň, MS, 22. apríla 1996) Slovensko - Rusko 4:7 (Montreal, SP, 31. augusta 1996) Slovensko - Rusko 2:2 (Helsinki, MS, 27. apríla 1997) Slovensko - Rusko 1:6 (Bazilej, MS, 9. mája 1998) Slovensko - Rusko „B“ 6:4 (Spišská Nová Ves, 17. decembra 1998) Slovensko - Rusko 2:2 (Oslo, MS, 10. mája 1999) Slovensko - Rusko 6:4 (Göteborg, MS, 6. 5. 2002) Slovensko - Rusko 4:3 (Göteborg, MS - finále, 11. mája 2002) Slovensko - Rusko 1:3 (Moskva, 21. decembra 2002) Slovensko - Rusko 2:0 (Ostrava, MS, 30. apríla 2004) Slovensko - Rusko 0:0 (Ottawa, 29. augusta 2004) Slovensko - Rusko 2:5 (Toronto, SP, 5. septembra 2004) Slovensko - Rusko 3:3 (Viedeň, MS, 2. mája 2005) Slovensko - Rusko 5:3 (Turín, ZOH, 15. februára 2006) Slovensko - Rusko 3:4 (Riga, MS, 10. mája 2006) Slovensko - Rusko 2:1 po sam. nájazdoch (Vancouver, ZOH, 18. februára 2010) Slovensko - Rusko 1:3 (Kolín, MS, 9. mája 2010) Slovensko - Rusko 3:4 (Bratislava, MS, 3. mája 2011) Slovensko - Rusko 1:2 po sam. nájazdoch (Jaroslavľ, 13. apríla 2012) Slovensko - Rusko 2:3 (Jaroslavľ, 14. apríla 2012) Slovensko - Rusko 2:6 (Helsinki, MS - finále, 20. mája 2012) Slovensko - Rusko 1:3 (Helsinki, MS, 12. mája 2013) Slovensko - Rusko 0:1 po sam. nájazdoch (Soči, ZOH, 16. februára 2014) Slovensko - Rusko 1:2 (Bratislava, 11. apríla 2014) Slovensko - Rusko 4:3 (Bratislava, 13. apríla 2014) Slovensko - Rusko 2:3 po predĺžení (Ostrava, MS, 10. mája 2015) Slovensko - Rusko 0:6 (Košice, 14. apríla 2016) Slovensko - Rusko 1:2 po sam. nájazdoch (Poprad, 16. apríla 2016) Slovensko - Rusko 1:3 (Nové Zámky, 9. februára 2017) Slovensko - Rusko 6:2 (Nitra, 10. februára 2017) Slovensko - Rusko 0:6 (Kolín nad Rýnom, MS, 13. mája 2017) Slovensko - Rusko olympionici 2:4 (Augsburg, 12. novembra 2017) Slovensko - Rusko olympionici 2:3 po predĺžení (Hamar, 15. decembra 2017) Slovensko - Olympijskí športovci z Ruska 3:2 (Pjongčang, ZOH, 14. februára 2018)

Pozrite si náš nový Magazín !

Pravda o sušičoch rúk. Tieto prístroje rozhodne nie sú hygienické!

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.